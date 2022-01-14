Названы самые популярные у пиратов фильмы в 2021 году

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за весь 2021 год. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла научно-фантастическая драма ФИНЧ с Томом Хэнксом, которая стала доступна онлайн 5 ноября. Уже по итогам октября фильм оказался лидером среди пиратов, что позволило ему выйти на первую строчку по итогам года.

Вторую строчку по итогам 2021-го заняла ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА, которая эксклюзивно стартовала на Кинопоиске в марте. Замыкает тройку лидеров НИКТО Ильи Найшуллера, вышедший в кинотеатральный прокат, а затем переместившийся на онлайн-платформы.

В пятерку лидеров также вошли долгожданные продолжения легендарных франшиз: новый фильм о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ и четвертая часть МАТРИЦЫ.

ФИНЧ / FINCH ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА / ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE НИКТО / NOBODY НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ / NO TIME TO DIE МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ / THE MATRIX RESURRECTIONS ВОЙНА БУДУЩЕГО / THE TOMORROW WAR КРУЭЛЛА / CRUELLA КИСЛОРОД / OXYGENE ВОСПОМИНАНИЯ / REMINISCENCE ДЕНЕЖНАЯ ИГЛА / BODY BROKERS

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14.01.2022 Автор: БК