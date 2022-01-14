top banner

Аналитика


Названы самые популярные у пиратов фильмы в 2021 году

Онлайн-релизы, главные блокбастеры и другое

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете за весь 2021 год. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла научно-фантастическая драма ФИНЧ с Томом Хэнксом, которая стала доступна онлайн 5 ноября. Уже по итогам октября фильм оказался лидером среди пиратов, что позволило ему выйти на первую строчку по итогам года. 

Вторую строчку по итогам 2021-го заняла ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА, которая эксклюзивно стартовала на Кинопоиске в марте. Замыкает тройку лидеров НИКТО Ильи Найшуллера, вышедший в кинотеатральный прокат, а затем переместившийся на онлайн-платформы.

В пятерку лидеров также вошли долгожданные продолжения легендарных франшиз: новый фильм о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ и четвертая часть МАТРИЦЫ

  1. ФИНЧ / FINCH
  2. ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА / ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE
  3. НИКТО / NOBODY
  4. НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ / NO TIME TO DIE
  5. МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ / THE MATRIX RESURRECTIONS
  6. ВОЙНА БУДУЩЕГО / THE TOMORROW WAR
  7. КРУЭЛЛА / CRUELLA
  8. КИСЛОРОД / OXYGENE
  9. ВОСПОМИНАНИЯ / REMINISCENCE
  10. ДЕНЕЖНАЯ ИГЛА / BODY BROKERS

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

14.01.2022 Автор: БК

Самое читаемое

«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым проектом Marvel в России
Подробнее
Сериал «Почка» стал лидером по просмотрам на Kion в новогодние каникулы
Подробнее
Американская касса: «Человек-паук: Нет пути домой» превзошел сборы «Титаника»
Подробнее
«Последний богатырь» и «Чемпион мира» заработали в СНГ менее 3% своей кассы
Подробнее
Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Ольга Тарасова назначена главой кинопрокатного отдела в Arna Media
Подробнее
Международная касса: новый «Человек-паук» сумел возглавить прокат
Подробнее
Роскомнадзор напомнил онлайн-кинотеатрам о запрете на распространение информации о наркотиках
Подробнее
Берлинский кинофестиваль 2022 года состоится в офлайн-формате
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 января
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 января 2022 года
Подробнее
Американская гильдия актеров объявила номинантов своей премии по итогам 2021 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «King’s Man: Начало» обгоняет «Плохих парней навсегда»
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «King’s Man: Начало» на голову выше конкурентов
Подробнее
Касса России 6–9 января: «Последний богатырь: Посланник тьмы» занимает первое место
Подробнее
Официальная касса России: сборы триквела «Последнего богатыря» подобрались к отметке в 2 млрд рублей
Подробнее
Предварительная касса четверга: новинки стартуют ниже ожиданий
Подробнее
Кинопоиск представил топ тайтлов по итогам новогодних каникул
Подробнее
IVI рассказал о популярных в новогодние праздники проектах
Подробнее
Где и как снимали фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы»
Подробнее