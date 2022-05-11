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Аналитика


«Ряд 19» стал самым успешным российским фильмом за рубежом в первом квартале 2022 года

БК подвел кассовые итоги отечественных проектов в международном прокате

На конец марта текущего года сборы российского контента за рубежом составили почти $3,6 млн. Самым успешным релизом уверенно стал фильм ужасов РЯД 19 ($1,5 млн). По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года цифры снизились на 58%, однако стоит помнить, что за первые три месяца 2021-го одни УРОКИ ФАРСИ заработали почти $4,4 млн. Что касается доли международной кассы от сборов российского контента на родном рынке в долларовом эквиваленте, то в 2022 году этот показатель достиг 7,2%. Это немного выше, чем было в начале весны 2021-го, когда его значение опускалось до рекордно низких 6,3%, однако заметно ниже уровня конца года (13,1%).

Если сравнивать с успехами фильмов из других стран, то отечественный продукт по итогам квартала на международной арене пока что опережает Китай, Австралию и Италию, однако очень существенно, более чем в два раза, уступает Испании. Еще более значительным выглядит отставание от Германии: немецкие фильмы за пределами родного рынка за период с января по март включительно освоили свыше $10,8 млн.

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Наиболее активно российский контент в первом квартале работал во Франции – на этот рынок пришлось почти $0,7 млн. Основной вклад в эту цифру внесли УРОКИ ФАРСИ, заработавшие там $465 тысяч. На втором месте Мексика. Единственный релиз на этом рынке, РЯД 19, освоил здесь $544 тысячи. Замкнуло тройку лидеров Перу, опять же, во много благодаря РЯДУ 19.

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Чарт самых успешных российских фильмов за рубежом за первый квартал 2022 года с большим отрывом возглавил хоррор РЯД 19. На семнадцати рынках картина за три месяца освоила в общей сложности $1,467 млн. Второе место досталось прошлогоднему победителю, драме УРОКИ ФАРСИ ($470 тысяч). Бронзу завоевал мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ ($366 тысяч). Наиболее активно проект работал в Чехии ($127 тысяч).

Стоит отметить стабильный интерес зарубежной аудитории к серии «Большой балет» – только за три месяца она заработала $183 тысячи, в то время как за весь 2021 год ее касса составила $439 тысяч. Замкнула первую пятерку драма РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ ($169 тысяч). БÓльшую часть своей выручки картина Киры Коваленко освоила во Франции ($166 тысяч). На шестом месте расположился еще один мультфильм – ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ ($144 тысяч). Кроме него, в первую десятку попали еще два участника российской «новогодней битвы» – ЕЛКИ 8 ($129 тысяч) и ЧЕМПИОН МИРА ($71 тысяча).

Стартовавший в Китае ЛЕД 2 освоил в 2022 году $120 тысяч – это позволило ему занять в рейтинге восьмое место. Следом за ним расположилась комедия ХОЧУ ЗАМУЖ, заработавшая в Сербии и Черногории $82 тысячи. Всего в чарт попало 26 полнометражных проектов.

Отметим, что картина совместного производства КУПЕ НОМЕР 6 не вошла в наш рейтинг, так как Россия принимала в ее создании миноритарное участие. За первый квартал 2022 года фильм заработал $632 тысячи, из которых $272 тысячи пришлись на Нидерланды, $176 тысяч – на США, а $168 тысяч – на Италию. Всего в копилке картины в прокате за пределами России $2,148 млн.

11.05.2022 Автор: Максим Острый

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