В августе сборы российских кинотеатров сократились еще на 6%

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в августе 2022 года составили 1,001 млрд рублей, что на 6% ниже, чем было в июле. Также результат оказался на 68% меньше показателей августа 2021-го. При пересчете в валюту сборы за месяц составили $16,520 млн – это на 10% меньше при сравнении с июлем и на 61% ниже, чем было в августе прошлого года.

В восьмом месяце 2022 года российские кинотеатры продали 3,942 млн билетов, что оказалось на 1% меньше результата июля 2022-го и на 66% ниже итогов августа 2021-го.

Киноплощадки России и СНГ совместно заработали в августе 2022 года 1,275 млрд рублей, что на 16% меньше, чем месяцем ранее, и на 62% ниже результата августа 2021-го. В валюте за август кинотеатры заработали $21,174 млн. По сравнению с июлем 2022 года валютные сборы сократились на 19%, а относительно августа 2021-го – на 54%.

В августе было продано 5,275 млн билетов – относительно июля 2022-го число зрителей сократилось на 16%, а в сравнении с минувшим августом – на 58%.

09.09.2022 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова