top banner

Аналитика


В августе сборы российских кинотеатров сократились еще на 6%

Относительно того же месяца 2021 года падение составляет 68%

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в августе 2022 года составили 1,001 млрд рублей, что на 6% ниже, чем было в июле. Также результат оказался на 68% меньше показателей августа 2021-го. При пересчете в валюту сборы за месяц составили $16,520 млн – это на 10% меньше при сравнении с июлем и на 61% ниже, чем было в августе прошлого года. 

В восьмом месяце 2022 года российские кинотеатры продали 3,942 млн билетов, что оказалось на 1% меньше результата июля 2022-го и на 66% ниже итогов августа 2021-го.

Киноплощадки России и СНГ совместно заработали в августе 2022 года 1,275 млрд рублей, что на 16% меньше, чем месяцем ранее, и на 62% ниже результата августа 2021-го. В валюте за август кинотеатры заработали $21,174 млн. По сравнению с июлем 2022 года валютные сборы сократились на 19%, а относительно августа 2021-го – на 54%. 

В августе было продано 5,275 млн билетов – относительно июля 2022-го число зрителей сократилось на 16%, а в сравнении с минувшим августом – на 58%. 

09.09.2022 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова

Самое читаемое

Объявлены победители 44-го Московского международного кинофестиваля
Подробнее
Рубен Дишдишян станет партнером кинопрокатной компании, основанной менеджерами Universal
Подробнее
Okko рассказал про обновления библиотеки сентября 2022 года
Подробнее
Объявлена предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стала отечественная картина «Календарь ма(й)я»
Подробнее
Гендиректор «Иви» рассказал о ключевых задачах компании, структуре выручки и контентной стратегии
Подробнее
Около 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода голливудских мейджоров из России
Подробнее
В столице состоялась церемония закрытия 44-го ММКФ
Подробнее
Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется 7 сентября
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2022 года
Подробнее
Касса четверга: «Календарь ма(й)я» взобрался на первую строчку
Подробнее
Александр Мамут покидает пост председателя совета директоров объединенной киносети
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 сентября 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Начать сначала»
Подробнее
Стартовал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов от Фонда кино
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде»
Подробнее
Американская касса: первую строчку может занять перевыпуск «Человека-паука: Нет пути домой»
Подробнее
Дни российского кино пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля
Подробнее
Международная касса: боевик «Быстрее пули» преодолел отметку сборов в $100 млн
Подробнее