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Аналитика


Официальная касса России: «По щучьему велению» легко сохранил лидерство на уикенде

Выручка картины к вечеру воскресенья почти достигла 1,3 млрд рублей

Сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ за второй уикенд заработала 606 млн рублей. Прирост сборов составил 51,9%. Всего на счету релиза к концу традиционного уикенда было 1,257 млрд, что превышает итоговые цифры КОНЬКА-ГОРБУНКА (1,177 млрд).

71,9 млн рублей кинотеатрам принесли показы с предсеансовым обслуживанием. Ключевым фильмом в этом сегменте стал хоррор ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ.

Приятно удивить смогла фантастика ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА, привлекшая 47,8 млн рублей. Новинка более чем в два раза опередила схожий по жанру релиз СКВОЗЬ ВРЕМЯ (20,5 млн).

На четвертом месте расположился байопик ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, заработавший 34,9 млн рублей. Его общая касса достигла 465 млн.

Замкнула пятерку лидеров историческая лента ИМПЕРАТРИЦЫ. Падение ее сборов составило 14,4%, что даже мягче, чем было у прошлогоднего релиза ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР (-16,9%). За уикенд фильм привлек 33,9 млн, а его общая касса достигла 94,5 млн. У ПЕТРА I за аналогичный отрезок времени в копилке было 138 млн.

Мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА начал прокат с 19,3 млн рублей и шестой строчки рейтинга. Лента значительно опередила проект СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ (7,2 млн) и смогла немного обойти релиз ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн).

Седьмое место в чарте досталось триллеру ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ. Новинка смогла привлечь 16,6 млн рублей, что выше цифр МИЗАНТРОПА (13,9 млн) и ЗВУКА СВОБОДЫ (13,3 млн), но ниже показателей проекта ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (31 млн).

С восьмой строчки начала работу комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ, заработавшая 14,8 млн рублей. Лента совсем немного уступила проекту ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (16,6 млн).

Также в прокат вышел фильм ужасов ПОЛТЕРГЕЙСТ (8,3 млн, двенадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 920 млн рублей, с учетом стран СНГ – 996 млн. Это на 45,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 78,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

09.11.2023 Автор: Максим Острый

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