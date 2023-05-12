Официальная касса России: у «Вызова» по-прежнему нет конкурентов

По итогам традиционного уикенда на счету ВЫЗОВА было 1,209 млрд рублей. В ближайшее время фильм Клима Шипенко постарается добраться до цифр ЭКИПАЖА (1,429 млрд) и двух частей франшизы ЛЕД (1,453 млрд у первой и 1,472 млрд у второй). Падение сборов по сравнению с прошлой неделей составило умеренные 29,5%.

Мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ на второй неделе проката потерял 32,2% кассы первого уикенда. Это более сильное падение, чем было у КОТОВ ЭРМИТАЖА (-27,1%) и последней СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (-5,5%). Всего на счету холдовера к вечеру воскресенья было 124 млн рублей, что несколько ниже итоговых цифр проекта КОЩЕЙ. НАЧАЛО (140 млн).

Замкнула тройку лидеров проката комедия ЮРА ДВОРНИК, освоившая на старте 21 млн рублей. Это сопоставимо с показателями РОДИТЕЛЕЙ СТРОГОГО РЕЖИМА (20,1 млн) и БУЛОК (20,1 млн).

Четвертая строчка бокс-офиса досталась семейной картине КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ, заработавшей 15,7 млн рублей. Новинка с Джеки Чаном в главной роли не смогла обойти ОТПЕТЫХ НАПАРНИКОВ (20 млн) и не дотянулась до цифр ПСОВ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (25,8 млн). В то же время, ей удалось улучшить цифры АРКТИЧЕСКИХ ВОЛКОВ (14,7 млн) и РЫЦАРЯ ТЕНЕЙ (8,6 млн).

Сохранил место в первой пятерке боевик ДЖОН УИК 4. По итогам недели на счету холдовера – 843 млн рублей.

По соседству в чарте расположились два хоррора. АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД привлек 11,6 млн рублей, уступив ВИЗИТУ (18,8 млн), а новая работа Ари Астера, ВСЕ СТРАХИ БО, освоила 11,5 млн, что ниже цифр РЕИНКАРНАЦИИ (14,6 млн).

Военная драма ПОМИЛОВАНИЕ заработала на старте 11,2 млн рублей, что примерно сопоставимо с цифрами ДОРОГИ НА БЕРЛИН (14,1 млн). Однако ее посещаемость составила, по данным ЕАИС, лишь 7 зрителей на сеанс, что является худшим показателем в первой десятке.

Фильм ужасов СИНИСТЕР: НАЧАЛО довел свою кассу до 37,3 млн рублей, потеряв 62,1% от сборов первого уикенда. Холдовер обошел итоговые цифры проекта ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (30,4 млн).

Также в прокат вышли боевик БАНДЫ ПАРИЖА (6,3 млн, одиннадцатое место), фантастика МИССИЯ «НЛО» (2,5 млн, четырнадцатая строчка), хоррор НЕ ДЫШИ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (2,3 млн, шестнадцатая позиция), боевик МИССИЯ АССАСИНА (1,3 млн, девятнадцатое место) и приключения СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА (1,3 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 378 млн рублей, с учетом стран СНГ – 483 млн. Это на 18% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 111,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

12.05.2023 Автор: Максим Острый