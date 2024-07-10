Официальная касса России: cказочный реализм

Зарубежные фильмы с предсеансовым обслуживанием удержали лидерство на минувшем уикенде. Их сборы составили 102 млн рублей, а снижение – лишь 12,9%.

Серебро закрепилось за мультфильмом студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА. Специальный летний выпуск франшизы показал умеренное падение на 22,6%, пополнив кассу еще на 28,9 млн рублей. Всего за три недели проект заработал 174 млн. Это чуть больше, чем за тот же период собрала в прошлом году ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (173 млн), и выше итоговых сборов релиза БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (168 млн).

Удивлением недели стал франко-бельгийский хоррор СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ. На втором уикенде проект поднялся на две строчки в рейтинге с минимальным снижением сборов на 15,5%. Выручка за четыре дня составила 13,4 млн, а за все время работы – 38,8 млн. Фильм уже поставил рекорд среди хорроров прокатчика Global Film, обойдя картину ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (33 млн).

В пятерку лидеров вернулся еще один проект Global Film, мультфильм 10 ЖИЗНЕЙ. Анимационная лента пополнила свою копилку на 12,8 млн рублей с минимальным падением сборов на 11,3%. В сумме у проекта на счету уже 157 млн. Это меньше, чем за аналогичный отрезок времени заработал другой рыжий кот ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (215 млн), но больше итоговых показателей «собачьего» аналога ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (147 млн).

Единственная новинка в топ-10 уикенда – отечественное фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА. Старт у фильма получился скромным: 12,8 млн рублей и наименьшая заполняемость в первой двадцатке – в среднем 4 человека на сеанс. В 2022 году фантастический триллер ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ выступил несколько слабее (9,7 млн), а вот прошлогодняя летняя фантастика СКВОЗЬ ВРЕМЯ начинала свою работу с 20,5 млн рублей.

Положительный «сарафан» не помог музыкальной комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ удержаться в лидерах. На третьей неделе проката темпы сборов роуд-муви снизились на 43,6%, лента положила в свою копилку 10,4 млн рублей. До заветных 100 млн осталось совсем немного. Фильм Марка Горобца занимает третье место среди комедийных релизов этого года после ХОЛОПА 2 и НЕПОСЛУШНИКОВ.

Заметно просели сборы комедии БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (-47,9%) – это почти в два раза больше, чем было у НЕПОСЛУШНИКОВ (-28,2%). Холдовер за четыре дня заработал 9,3 млн рублей, а суммарно за два уикенда 35,9 млн. Такие сборы позволили ему обогнать недавнюю комедию БАР «МОСКВАЧИКИ» (27,1 млн). Следующий рубеж – итоговые сборы ромкома ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (42 млн).

Акулий хоррор ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ также показал серьезное падение на 46,3%, но сумма сборов за две недели в 32,4 млн рублей оказалась выше, чем у аналогичного проекта ОПАСНЫЕ ВОДЫ (17,3 млн).

Фантастический блокбастер СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД уже вышел в цифре, но все еще удерживает позицию в топ-10 кинопроката. Суммы в 7,4 млн рублей за выходные оказалось достаточно, чтобы преодолеть отметку в 1,5 млрд. Это пятый проект 2024 года, который смог взять такую высоту после картин ХОЛОП 2, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, МАСТЕР И МАРГАРИТА и ЛЕД 3.

Также в прокат вышли подростковое фэнтези ХРАНИТЕЛИ ПЯТИ КОРОЛЕВСТВ (6,1 млн, двенадцатое место), детективный триллер с Эриком Баной и Седи Синк ГОРОД СТРАХА (5,4 млн, четырнадцатое место), испанская комедия ОТЧАЯННЫЕ НАСЛЕДНИКИ (4,8 млн, семнадцатое место), триллер ХАННА. В ИГРЕ (4,3 млн, девятнадцатое место) и южнокорейский мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ: ПЕРНАТЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (3 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 266 млн рублей, с учетом стран СНГ – 402 млн. Это на 15,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 42,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавил триллер с Беном Аффлеком ГИПНОТИК.

Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

10.07.2024 Автор: Вероника Скурихина