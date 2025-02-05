Официальная касса России: дань «Злому городу»

Новый фильм Константина Буслова ЗЛОЙ ГОРОД стартовал с первой строчки. По итогам первого уикенда в копилке исторического экшна оказалось 139 млн рублей. Это близко к показателям аналогичного по жанру проекта СЕРДЦЕ ПАРМЫ (135 млн), но почти в два раза меньше выходившей в 2017 году ЛЕГЕНДЫ О КОЛОВРАТЕ (275 млн). Новинка стала самым успешным стартом среди российских релизов «Каро Премьер» с 2018 года, когда компания выпускала в прокат драму НЕПРОЩЕННЫЙ (139,6 млн). «Мы планируем работать вдолгую, 8-10 недель. «Сарафан» очень хороший. Людям картина нравится. Зритель хорошо реагирует. «Сарафан» двигает прокат», – прокомментировал результат режиссер Петр Буслов

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывался голливудский блокбастер МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, составила 64,7 млн рублей. Это на 24,9% ниже сборов прошлой недели.

На третью строчку опустилась комедия ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. Турецкий римейк российского хита заработал 57,4 млн рублей, увеличив общую кассу до 187 млн рублей. Падение сборов составило умеренные 43,6%. Фильм обошел по показателям такой жанровый аналог, как БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (145 млн после двух уикендов), и превзошел итоговые сборы ОДНОГО ДНЯ В СТАМБУЛЕ (178 млн).

Новогодний релиз ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ уверенно держится в топ-5. Проект добавил к сборам еще 50 млн рублей, общая сумма достигла 2,664 млрд. Спин-офф богатырской франшизы занял девятую строчку среди самых кассовых релизов российского проката, оставив позади голливудский блокбастер КОРОЛЬ ЛЕВ (2,642 млрд).

Комедия ВАСИЛИЙ на второй неделе проката освоила 47,1 млн рублей, потеряв заметные 53,5%. Это лучше показателей недавнего релиза ЗЯТЬ (63,6%), но хуже, чем было у другого фильма о попаданцах в непривычную для них среду ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (-42,2%) и релиза годичной давности КОНЕЦ СЛАВЫ (-45,7%). Всего в копилке проекта – 175 млн рублей.

Выручка за уикенд экранизации сказки Александра Волкова ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА составила 46,7 млн рублей, а суммарные сборы достигли 3,260 млрд рублей. Это чуть ниже показателей прошлогоднего новогоднего релиза кинокомпании «Централ Партнершип» за аналогичный период ХОЛОП 2 (3,685 млрд).

Эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА уверенно держится в прокате, заработав за третий уикенд 30,2 млн рублей. Падение сборов составило умеренные 38,2%, а тотал увеличился до 192 млн рублей. Фильм с Николь Кидман опережает график таких арт-мейнстрим проектов, как ЕРЕТИК (178 млн после трех уикендов) и АНОРА (147 млн).

Новая комедия ЛОТЕРЕЯ стартовала с восьмой строчки. История о том, как несколько героев делят шальной миллиард освоила за первые выходные 27,6 млн рублей. Это сопоставимо с показателями таких аналогов, как ОБЕ ДВЕ (26,8 млн), МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн) и ТОПОЛИНЫЙ ПУХ (28,1 млн). Средняя посещаемость на сеанс составила 6 человек. Это самый низкий показатель в топ-10.

На девятом месте также оказалась новинка. Мультфильм КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ по итогам первого уикенда заработал 15,5 млн рублей, что выше стартовых сборов недавних релизов «Вольги»: ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (14,1 млн), ЛЕС ЧУДЕС (14,1 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (15,3 млн). Впрочем, редкий образец перуанской анимации уступил своему собрату АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (20,3 млн), который выходил в 2021 году.

Замкнул топ-10 фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ. Индонезийский хоррор привлек 14,9 млн рублей и вошел в пятерку лучших стартов компании World Pictures, уступив только таким аналогам, как АСТРАЛ. НОЧНОЙ КОШМАР (15,8 млн) и АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (36,2 млн).

Также в прокат вышли байопик от режиссера Джонни Деппа МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (13-е место, 11 млн), разговорная комедия ПО БАРАМ (15-е место, 8,5 млн рублей), европейское фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (16-е место, 6 млн) и мелодрама РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА (20-е место, 3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 569 млн рублей, с учетом стран СНГ – 602 млн. Это на 10,84% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 35,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате вторую неделю лидировала экранизация МАСТЕР И МАРГАРИТА.

Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД

05.02.2025 Автор: Вероника Cкурихина