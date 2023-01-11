Официальная касса России: «Чебурашка» не оставил шансов конкурентам

Лидером рождественского уикенда, как и всей «новогодней битвы», стал ЧЕБУРАШКА. За четырехдневку картина заработала 1,528 млрд рублей, доведя свою общую кассу до 2,935 млрд. Среди отечественных проектов это третий показатель в истории после ХОЛОПА (3,074 млрд) и ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ (2,971 млрд).

«Мы не хотели оценивать успех ЧЕБУРАШКИ в конкретных деньгах. Основной задачей, желанием и надеждой было сделать так, чтобы коллективным усилием всей индустрии перезапустить прокат. Перед Новым годом крепло ощущение, что кинопоказ находится в стагнации, но это, слава богу, оказалось замедлением перед большим прыжком. И наши ожидания в итоге оправдались», – рассказал в интервью ЭБК продюсер ЧЕБУРАШКИ Алексей Троцюк.

На втором месте в чарте расположился мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5. Его касса за уикенд составила 146 млн рублей, а общая выручка к концу праздников – 402 млн. В ближайшее время лента опередит итоговые цифры релиза ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (420 млн). Пока что она уже обошла мультфильм КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (342 млн рублей).

Бронза по итогам уикенда досталась комедии НЕПОСЛУШНИК 2, пополнившей свою копилку на 93,5 млн рублей. Фильм, в активе которого уже 451 млн, занимает третью строчку в чарте самых успешных российских релизов прошлого года.

На четвертом месте расположилась фантастическая картина МИРА, заработавшая за уикенд 69,1 млн рублей. В общей сложности проект привлек 277 млн, что выше цифр АВАНПОСТА (166 млн) или ЧЕРНОВИКА (204 млн), но значительно уступает показателям ПРИТЯЖЕНИЯ (1,04 млрд) и ВТОРЖЕНИЯ (962 млн).

Замкнула пятерку лидеров проката семейная лента ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. В условиях сильной конкуренции картина привлекла к концу праздников 228 млн рублей, превзойдя фильмы ГРОЗНЫЙ ПАПА (156 млн) и КРАСНАЯ ШАПОЧКА (140 млн), но недотянув до АРТЕКА. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (327 млн).

Единственной новинкой в первой десятке стал хоррор АСТРАЛ: ПОТОМСТВО. На старте лента заработала 34,9 млн рублей, что превосходит показатели всех независимых фильмов ужасов 2022 года.

Также в прокат вышли хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (15,8 млн, одиннадцатая строчка), комедия КЛИПМЕЙКЕРЫ (11,1 млн, пятнадцатое место) и семейная лента ДРУГ В ОКЕАНЕ (4,6 млн, восемнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 2,110 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 2,254 млрд. Это на 273% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 62,9% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ.

11.01.2023 Автор: Максим Острый