Официальная касса России: в первую десятку вошла только одна новинка

Семейный проект с Михаилом Галустяном на втором уикенде показал прирост сборов в размере 3,9%. Так, у схожей по жанру МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ касса на второй неделе сократилась на 21,9%. За традиционную четырехдневку картина освоила 37 млн рублей, и к вечеру воскресенья на ее счету было 104 млн рублей. От итоговых цифр ДОМОВОГО (120 млн рублей) фильм отделяли 16,2 млн, которые были преодолены уже к концу праздников.

Второе место заняла военная картина 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ, освоившая 30,7 млн рублей. Всего в ее копилке к вечеру воскресенья было 97,6 млн. Сборы фильма Константина Буслова упали за уикенд на 20%. Например, ДЕВЯТАЕВ в прошлом году показывал прирост на 15%.

Третью строчку бокс-офиса за собой сохранил мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ. Ему удалось привлечь 24,3 млн рублей, что на 30,2% меньше, чем за первый уикенд. В общей сложности мультфильм заработал к вечеру воскресенья 86,7 млн, что немного ниже показателей МАЛЬЧИКА-ДЕЛЬФИНА (88,2 млн).

Четвертой в чарте стала комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ, касса которой снизилась на 34,7%. Это значительно мягче падения сборов ДНЯ ГОРОДА (64,5%). В общей сложности отечественный проект привлек 44,6 млн.

Замкнул пятерку лидеров мультфильм СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. В рамках второго уикенда он заработал 11,4 млн рублей, а в общей сложности на его счету 31,5 млн.

Лучшей из новинок стал фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ. В рамках традиционного уикенда его касса составила 6,6 млн, что примерно совпадает с показателями проектов ЛОВЕЦ СНОВ (6,8 млн) и АСТРАЛ. ОНЛАЙН (6,7 млн).

Также в прокат вышли детектив ВЕЧЕРИНКА НАВЫЛЕТ (5,0 млн, двенадцатое место), мелодрама СУПЕРГЕРОИ (4,3 млн, тринадцатая строчка), фильм ужасов ХЭЛЛБЕНДЕР (2,2 млн, шестнадцатая позиция) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 142. ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК – ЭТО МУЛЬТ (0,9 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 178 млн рублей, с учетом стран СНГ – 282 млн. Это на 15,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 62,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО.

13.05.2022 Автор: Максим Острый