Официальная касса России: «Сердце Пармы» сохранило лидерство в прокате

Праздничный уикенд позволил СЕРДЦУ ПАРМЫ увеличить свою выручку по сравнению с предыдущей неделей на 36%. Общая касса ленты достигла 693 млн рублей, что сделало ее вторым самым успешным релизом этого года.

Документально-игровая картина Андрея Кравчука ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР стартовала выше самых оптимистичных прогнозов – с 67 млн рублей. Это близко к цифрам таких проектов как ТОБОЛ (72,1 млн) и ПОДДУБНЫЙ (70,1 млн в СНГ).

«Мы очень довольны стартом фильма – он показал лучший результат среди новинок уикенда. И это лучшие цифры за всю историю документального кино в прокате. Мы верили в картину и не сомневались в ее зрительском потенциале», – рассказала в интервью ЭБК продюсер фильма ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР Лили Шерозия.

На третье место в чарте опустилась приключенческая картина ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ. Ее касса снизилась на 11,3%, выручка за уикенд достигла 64,2 млн рублей, а общий заработок – 173 млн.

Комедия ЛЮБОВНИКИ стартовала с четвертого места и 60 млн рублей. Среди схожих по жанру проектов в этом году лучше себя показал на старте только НЕПОСЛУШНИК (87,4 млн).

Мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА благодаря школьным каникулам увеличил свой заработок на 51,1%. В общей сложности на счету мультфильма уже 123 млн рублей, он опередил итоговые цифры таких проектов как МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (89,6 млн рублей) и БАРБОСКИНЫ TEAM (89,6 млн).

В десятку лучших пробились еще три новинки. Триллер с Мэлом Гибсоном В ЭФИРЕ начал прокат с 18,6 млн рублей и восьмой строчки чарта. Лента выступила примерно на одном уровне с проектами ДЕНЬ КУРКА (17,1 млн) и ВАЛЬДО (19,9 млн).

На девятом месте расположился экшн ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (11,4 млн). Это больше, чем было на старте у фильма ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (9,3 млн).

Замкнуло десятку российское драмеди Я БУДУ ЖИТЬ, освоившее 10,9 млн. Это близко к результату недавней ленты ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (10,1 млн).

Также в прокат вышел анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 149. А ДАВАЙ СМОТРЕТЬ ВМЕСТЕ (1,8 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 515 млн рублей, с учетом стран СНГ – 562 млн. Это на 57,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 405% больше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО.

09.11.2022 Автор: Максим Острый