Официальная касса России: бокс-офис возглавили пиратские показы

В некоторых кинотеатрах страны начались показы БАРБИ и ОППЕНГЕЙМЕРА. Этот фактор, в сочетании с работой других проектов, в том числе последнего ИНДИАНЫ ДЖОНСА, позволил кинотеатрам заработать за уикенд на показах с предсеансовым обслуживанием 49,4 млн рублей.

Комедия ПРАЗДНИКИ стартовала со второй строчки чарта и 38,4 млн рублей. Поддержка телеканала ТНТ и Мария Аронова в главной роли позволили фильму обойти такие релизы прошлого года, как МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (32,2 млн) и ТАЙНЫЙ САНТА (31,8 млн).

«Как и у всего рынка, ожидания были чуть выше, но, учитывая реальность, в которой запускался фильм, а также текущее изменение активной кинотеатральной аудитории, мы с пониманием относимся к таким цифрам, надеясь на хороший «сарафан» и следующие дни показа», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ПРАЗДНИКИ Антон Зайцев.

Касса мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ выросла до 747 млн рублей, что является одним из лучших результатов для французских картин в российском прокате.

Выручка фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР достигла 465 млн рублей. Это позволило проекту войти в пятёрку самых кассовых российских релизов года.

Замкнула пятёрку лидеров мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ, освоившая 18,7 млн рублей. Это примерно соответствует уровню картин НАХИМОВЦЫ (19,8 млн) и НАЧАТЬ СНАЧАЛА (17,8 млн).

Мультфильм ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ начал прокат с шестой позиции и 13,3 млн рублей. Это немного выше, чем было в апреле у ЗВЕРОЛЭНДА (12,8 млн).

Ещё одной новинкой, пробившейся в первую десятку российского бокс-офиса, стал хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ. Касса ленты составила 11,7 млн рублей, что близко к таким недавним фильмам ужасов «Экспоненты», как АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (11,6 млн) и РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (12,4 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов ТЕЛЕКИНЕЗ (5,7 млн, четырнадцатое место), триллер ГНЕВ МАТЕРИНСКИЙ (4,9 млн, пятнадцатое место), байопик ГОЛДА. СУДНЫЙ ДЕНЬ (2,8 млн, восемнадцатое место) и хоррор НЕЙРОСЕТЬ (2,6 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 275 млн рублей, с учетом стран СНГ – 339 млн. Это на 11,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 66,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ.

Фото: кадр из фильма ПРАЗДНИКИ

13.09.2023 Автор: Максим Острый