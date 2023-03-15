Официальная касса России: «Поехавшая» уверенно возглавила российский прокат

Комедия ПОЕХАВШАЯ начала работу в кинотеатрах уже в среду, 8 марта. За традиционный уикенд ее выручка составила 135 млн рублей (что совпадает со стартовыми цифрами СЕРДЦА ПАРМЫ), а с учетом праздника достигла 224 млн. Это выше, чем было у РОДНЫХ (196 млн).

«Мы довольны стартовыми сборами. Нам хотелось получить такие результаты, но на прокат могло повлиять множество факторов. Очень радостно, что мы смогли снять это кино, но еще больше радует реакция зрителя, которая и отражается в цифрах. Надеемся на следующие выходные и «сарафан», – рассказал в интервью ЭБК продюсер и режиссер фильма ПОЕХАВШАЯ Антон Маслов.

Вторую строчку чарта сохранил за собой НЮРНБЕРГ. Падение сборов судебной драмы составило 37,4%, что сопоставимо с показателями СОБИБОРА (-39,9%). За уикенд фильм пополнил свой счет на 64 млн рублей, всего в его копилке – 222 млн. От графика фильма с Константином Хабенским он отстает на 21,5 млн.

Замкнула тройку лидеров комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ, чья выручка за уикенд составила 58,8 млн. Сборы по сравнению с первой неделей проката снизились на 45,2%, общая касса достигла 240 млн. Недавний жанровый аналог О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ за аналогичный отрезок времени заработал 222 млн.

Четвертое место занял ПРАВЕДНИК. Общая касса военной драмы Сергея Урсуляка достигла 539 млн рублей, что выше итоговых цифр проекта БАТАЛЬОНЪ (466 млн).

Пятым в чарте стал АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. По итогам недели, по доступным данным, фильм Джеймса Кэмерона заработал в России 1,179 млрд рублей.

С седьмого места и 20,3 млн рублей стартовала ЭСКОРТНИЦА. Новинка опередила проект КУПИ МЕНЯ (11,6 млн), но уступила ленте СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (22,4 млн).

Мультфильм ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ заработал 20 млн рублей за уикенд, заняв восьмую строчку бокс-офиса. Новинка немного уступила таким релизам как БАРБОСКИНЫ TEAM (23,5 млн) и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (29,1 млн).

38,3% сборов первого уикенда потерял мультфильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК. Его совокупные сборы достигли 40,1 млн рублей.

Падение кассы хоррора АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ составило умеренные для жанра 39,2%. Всего в копилке картины – 28,6 млн рублей. Это выше итоговых цифр фильма ужасов АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (27,2 млн).

Также в прокат вышли хоррор НЕ СТУЧИ (7,8 млн, одиннадцатая строчка), комедии ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ (4,9 млн, семнадцатое место) и ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ СЕМЕЙКА (4,2 млн, восемнадцатая позиция), документальный проект СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ (3 млн, девятнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 470 млн рублей, с учетом стран СНГ – 518 млн. Это на 2,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 40,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм-концерт BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE - SEOUL.

15.03.2023 Автор: Максим Острый