top banner

Аналитика


Официальная касса России: бокс-офис возглавил фильм-катастрофа «Одна»

В топ-5 попали сразу четыре новинки

Лучшим релизом недели, занявшим первую строчку российского бокс-офиса, стал фильм-катастрофа ОДНА. За уикенд новинка заработала 50,3 млн рублей. Это выше стартовых цифр проектов НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (31,1 млн) и ТЕРРИТОРИЯ (34 млн с учетом СНГ).

Серебро в упорной борьбе смогла заполучить комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (32,2 млн). Фильм уверенно улучшил результаты таких проектов как БОТАН И СУПЕРБАБА (17,7 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (20,1 млн), но не все же не смог достичь показателей ХОЧУ ЗАМУЖ (45,3 млн).

Замкнул тройку лидеров мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ. На его счету по итогам уикенда 31,8 млн, что сопоставимо с цифрами КОЩЕЯ. НАЧАЛО (33,1 млн).

Еще одна новинка недели, боевик ПРОПАВШАЯ, заняла четвертую строчку чарта. В активе картины 20,3 млн, что немного ниже показателей недавнего НАЕМНИКА (22,7 млн).

Падение сборов мультфильма ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, замкнувшего пятерку лидеров бокс-офиса, составило существенные 50%. Это сильнее, чем было у проектов БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (-30,2%) и КОЩЕЙ. НАЧАЛО (-32,3%).

Также в прокат вышли хоррор ОДЕРЖИМЫЕ (3,9 млн, одиннадцатая строчка), перевыпуск ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС (3,3 млн, двенадцатое место) и полнометражная версия одноименного сериала ДВА ХОЛМА (0,7 млн, двадцатая позиция). 

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 205 млн рублей, с учетом стран СНГ – 231 млн. Это на 25,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм КРУЭЛЛА.

16.06.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Минкультуры РФ обновило процедуру отбора фильмов на господдержку в 2022 году
Подробнее
Где можно посмотреть фильмы и сериалы под открытым небом в Москве
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Одна» возглавила бокс-офис
Подробнее
«Топ Ган: Мэверик» показал самый слабый старт среди фильмов с Томом Крузом в СНГ за семь лет
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 6 по 12 июня
Подробнее
«Все везде и сразу» стал самым кассовым фильмом A24 в мировом прокате
Подробнее
Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ
Подробнее
Правительство Москвы разработало пакет мер для финансовой поддержки киносетей
Подробнее
Российские компании примут участие в рынке кино и телевидения Telefilm Vietnam
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Одна» опередила всех
Подробнее
Число зрителей в кинотеатрах, находящихся в торговых центрах Crocus Group, упало на 70%
Подробнее
Предварительная касса расширенного уикенда: «Одна» одержала уверенную победу
Подробнее
«Роскино» запускает серию образовательных программ Roskino Academy
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 июня 2022 года
Подробнее
Касса четверга: на старте «Одна» становится лучшим релизом
Подробнее
Наемник меж двух холмов: БК подводит итоги российского онлайн-проката в мае 2022 года
Подробнее
Эксперты обсудили в ходе ПМЭФ перспективы рынка онлайн-кинотеатров в условиях новой реальности
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Главная роль»
Подробнее
Международная касса: «Мир Юрского периода: Господство» расположился на первой позиции
Подробнее
Американская касса: новый «Мир Юрского периода» господствует в прокате
Подробнее