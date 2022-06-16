Официальная касса России: бокс-офис возглавил фильм-катастрофа «Одна»

Лучшим релизом недели, занявшим первую строчку российского бокс-офиса, стал фильм-катастрофа ОДНА. За уикенд новинка заработала 50,3 млн рублей. Это выше стартовых цифр проектов НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (31,1 млн) и ТЕРРИТОРИЯ (34 млн с учетом СНГ).

Серебро в упорной борьбе смогла заполучить комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (32,2 млн). Фильм уверенно улучшил результаты таких проектов как БОТАН И СУПЕРБАБА (17,7 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (20,1 млн), но не все же не смог достичь показателей ХОЧУ ЗАМУЖ (45,3 млн).

Замкнул тройку лидеров мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ. На его счету по итогам уикенда 31,8 млн, что сопоставимо с цифрами КОЩЕЯ. НАЧАЛО (33,1 млн).

Еще одна новинка недели, боевик ПРОПАВШАЯ, заняла четвертую строчку чарта. В активе картины 20,3 млн, что немного ниже показателей недавнего НАЕМНИКА (22,7 млн).

Падение сборов мультфильма ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, замкнувшего пятерку лидеров бокс-офиса, составило существенные 50%. Это сильнее, чем было у проектов БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (-30,2%) и КОЩЕЙ. НАЧАЛО (-32,3%).

Также в прокат вышли хоррор ОДЕРЖИМЫЕ (3,9 млн, одиннадцатая строчка), перевыпуск ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС (3,3 млн, двенадцатое место) и полнометражная версия одноименного сериала ДВА ХОЛМА (0,7 млн, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 205 млн рублей, с учетом стран СНГ – 231 млн. Это на 25,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 54,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм КРУЭЛЛА.

16.06.2022 Автор: Максим Острый