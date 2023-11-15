Официальная касса России: бокс-офис третью неделю подряд возглавляет «По щучьему велению»

Холдовер ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ на третьем уикенде освоил 305 млн рублей, доведя свою общую кассу до 1,791 млрд рублей. Это восьмой результат среди отечественных проектов в истории российского проката. Позади осталась первая часть франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (1,672 млрд).

Пиратские релизы на минувшем уикенде смогли освоить 70,1 млн рублей. Снижение их сборов составило минимальные 2,5%.

Лучшей новинкой недели стал фантастический триллер КАТАСТРОФА. Проект начал прокат с 26,2 млн рублей, показав четвертый старт среди релизов компании Capella Film.

«Оцениваем стартовый уикенд в допустимых рамках нашего прогноза. Думаю, картина привлекла зрителей прежде всего жанром (фильмы-катастрофы всегда пользовались популярностью среди киноходящей аудитории), альтернативностью предложения (крупный зарубежный проект среди большого количества отечественных) и своей уникальностью, ведь фильмов именно про кислотные дожди в нашем прокате еще не выходило», – рассказала в интервью ЭБК исполнительный директор компании Capella Film Вера Фетищева.

Четвертое место досталось еще одной российской новинке, триллеру СИНДРОМ. Фильм с Оксаной Акиньшиной в главной роли привлек 24,8 млн рублей, опередив такие проекты как ПО-МУЖСКИ (14 млн) и КАЗНЬ (10,9 млн).

Замкнула пятерку лидеров фантастика ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА, потерявшая сразу 60,6% от сборов первого уикенда. Общая касса ленты достигла 82,2 млн рублей, что близко к графику фильма БЫТЬ (84,5 млн за аналогичный отрезок времени).

На восьмом и девятом месте чарта расположились еще две новинки. Хоррор ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ с результатом 10,5 млн рублей немного опередил ИГРУ В ЛИФТЕ (10,2 млн), а мультфильм КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ, освоивший 8,0 млн, обошел анимационную ленту КАТАК. ЛЕДНИКОВЫЙ ПОБЕГ (7,9 млн).

Также в прокат вышли драма ЧУВСТВА АННЫ (2,4 млн, девятнадцатое место) и фэнтезийная комедия ГОД РОЖДЕНИЯ (2,4 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 533 млн рублей, с учетом стран СНГ – 614 млн. Это на 42,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 75,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ.

Фото: кадр из фильма КАТАСТРОФА

15.11.2023 Автор: Максим Острый