Официальная касса России: в битве инопланетян снова побеждает «Лунтик»

Отечественная анимация про малыша-инопланетянина сохранила лидерство на второй неделе проката. ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ потерял в сборах небольшие 27,1%, его выручка составила 78,4 млн рублей. Общая сумма уже достигла 221 млн, что позволило проекту выйти на второе место среди официальных анимационных релизов этого года. Первенство удерживает специальный выпуск франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (269 млн). Среди полнометражных мультфильмов последних лет режиссерская работа Константина Бронзита обошла результат ленты КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (200 МЛН) и вплотную приблизилась к итоговым сборам анимации ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (222 млн).

Вторую строчку сохранили пиратские релизы. На минувшем уикенде за короткометражными фильмами с предсеансовым обслуживанием по-прежнему преимущественно скрывался фантастический хоррор ЧУЖОЙ. РОМУЛ. По сравнению с прошлой неделей суммарные сборы нелегальных проектов снизились на 23,6% и составили 50,6 млн рублей.

С третьего места в прокате стартовало комедийное роуд-муви ОБЕ ДВЕ. Новая работа Владимира Котта, автора франшизы НЕПОСЛУШНИК, заработала 26,8 млн рублей и обошла по сборам другой его проект ДИКАЯ (25,2 млн). Среди фильмов с участием Кристины Асмус этот фильм превзошел результаты комедии БУЛКИ (20,1 млн).

На четвертую строчку опустился романтический экшн ВОРОН. При отсутствии крупных зарубежных новинок в официальном прокате падение его сборов составило умеренные 43,8%. Фильм с Биллом Скарсгардом заработал за уикенд 21,6 млн и увеличил свою кассу до 192 млн рублей, обойдя результаты недавнего фантастического экшна БОРДЕРЛЕНДС (163 млн). Сейчас лента занимает четвертое место среди самых успешных официальных зарубежных релизов этого года.

На пятом месте оказалась новинка, хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД №13. Индонезийский фильм ужасов показал самую высокую посещаемость на сеанс среди новинок – 12 человек, и освоил 14,6 млн рублей. Это второй лучший старт в истории компании «Кинологистика» после выходившего в этом году схожего по жанру проекта АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (15,2 млн).

С незначительными потерями в 23,3% прошел третий уикенд для российской фантастики ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА», заработавшей 9,4 млн рублей. Суммарные сборы ленты достигли 60 млн. Это довольно близко к показателям семейных проектов ВОЛШЕБНИКИ (69,9 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (70,4 млн).

Испанский мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА также удержал свою аудиторию, освоив на третьей неделе еще 8,9 млн. Суммарно в копилке анимации 61,4 млн рублей, это больше, чем у других похожих проектов этого года БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (61 млн) и ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (55,1 млн).

Французский экшн ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО потерял сразу 59% от своих сборов и опустился до восьмого места, положив себе в копилку еще 7,2 млн рублей. При этом третья часть франшизы про миллиардера-мстителя с общей суммой сборов в 31,4 млн рублей значительно превзошла кассу первой части ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО (29,9 млн в СНГ после двух уикендов), но уступила показателям сиквела ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ (40,3 млн в СНГ).

Триллер ЗАТЕРЯННЫЕ стартовал в прокате с девятой строчки. Фильм Романа Каримова освоил за первый уикенд 6,3 млн рублей. Это чуть больше, чем было у жанрового аналога ТИБРА (5,8 млн), но меньше, чем у ленты Валерия Тодоровского ГИПНОЗ (7,6 млн).

Замкнул топ-10 фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Хоррор из Индонезии собрал 6,3 млн рублей, недотянув до показателей других триллеров этого года с аналогичным подзаголовком ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: МОСТ ПРИЗРАКОВ (6,4 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ПОМЕСТЬЕ ПРИЗРАКОВ (8,7 млн).

Также в прокат вышли комедийный триллер КАК ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН (12-е место, 5,4 млн рублей) и ретро-драма Владимира Грамматикова СМОТРИ НА МЕНЯ! (19-е место, 3,3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 272 млн рублей, с учетом стран СНГ – 309 млн. Это на 18,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате лидировал пиратский релиз ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ.

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

11.09.2024 Автор: Вероника Cкурихина