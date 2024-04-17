Официальная касса России: на вершине чарта остался «Летучий корабль»

Общая касса сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ по итогам недели выросла до 907 млн рублей. КОНЕК-ГОРБУНОК за аналогичный отрезок времени смог заработать 1,084 млрд.

Экшн-драма Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ стартовала с 55,5 млн рублей. Это рекорд среди проектов Arna Media и среди фильмов студии A24 в российском прокате. Новинка немного уступила таким релизам, как ПЕРЕВОДЧИК (69,1 млн) и КРУШЕНИЕ (66,8 млн).

«Когда я впервые услышала о проекте в октябре 2023 года, то подумала: какая «Гражданская война»? Кому сейчас интересно смотреть про противостояние Севера и Юга? ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ отражает суть происходящего на экране, придает ему объем», – рассказала в интервью ЭБК президент Arna Media Надежда Мотина.

На третью строчки опустились пиратские релизы, принесшие кинотеатрам 40 млн рублей.

Четвертое место досталось холдоверу АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ. Снижение его сборов составило 43,2%, общая выручка достигла 69,7 млн рублей. Это уступает графику ЛУЛУ И БРИГГСА (90,2 млн за аналогичный отрезок времени).

Замкнул пятерку лидеров боевик МАНКИМЭН. Фильм Дева Пателя с ним самим в главной роли освоил на старте 15,1 млн рублей, что несколько выше цифр НЕМОЙ ЯРОСТИ (13,1 млн).

Якутская драма КАРИНА показала лучший старт среди фильмов из республики Саха, заработав 12,9 млн рублей. Это значительно выше показателей АЙТЫ (7,8 млн) и ПУГАЛА (5,9 млн).

Касса истерна ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ сократилась сразу на 67,4%. Это гораздо более сильное падение, чем было у проекта ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ (-41,8%). Всего в копилке ленты – 48,2 млн.

Девятое место чарта досталось триллеру СЛЕД КИЛЛЕРА. В его активе – 9,2 млн рублей, что несколько ниже цифр недавнего проекта ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (11,5 млн).

Замкнул десятку лучших российский эротический хоррор ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (7,8 млн). Он существенно уступил выходившему неделю назад ДОМОВОМУ (15,5 млн).

Также в прокат вышли триллер ДЫШИ! (6,5 млн, одиннадцатое место), фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (6,4 млн, двенадцатое место), драма РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ (4,2 млн, шестнадцатое место) и семейная лента СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ: ДРУЗЬЯ НАВЕК (3,4 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 323 млн рублей, с учетом стран СНГ – 370 млн. Это на 14,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 41,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ДЖОН УИК 4.

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

17.04.2024 Автор: Максим Острый