Официальная касса России: почти треть сборов уикенда составили заработки пиратских показов

ВЫЗОВ пополнил свою копилку на 116 млн рублей, общая касса картины достигла 1,471 млрд. Это выше итоговых цифр ЭКИПАЖА (1,429 млрд) и первой часть франшизы ЛЕД (1,453 млрд).

Разнообразные короткометражные проекты, за которыми сейчас скрываются, как правило, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3, привлекли за уикенд как минимум 93,1 млн рублей. Их средняя посещаемость составила 47 человек на сеанс – это лучший показатель в чарте.

По верхней границе ожиданий стартовала мелодрама 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ, заработавшая 32,6 млн рублей. Это выше стартовых цифр прошлогоднего МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА (32,2 млн).

На четвертое место опустился мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ, потерявший 47,3% сборов прошлого уикенда. Общая касса картины достигла 173 млн рублей, что позволило ленте обогнать такие релизы как БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (168 млн) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (161 млн).

Замкнула первую пятерку криминальная комедия МАМА МАФИЯ, на старте заработавшая 17,4 млн рублей. Это выше показателей АФЕРИСТКИ (14,9 млн) и сопоставимо с цифрами ЗНАКОМСТВА РОДИТЕЛЕЙ (17,7 млн).

Кроме того, в первую десятку смог пробиться хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, с 5,4 млн рублей расположившийся на девятом месте. Это соответствует уровню ПРОКЛЯТОЙ (5,3 млн рублей), но уступает ПРОКЛЯТИЮ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ (6,6 млн).

Также в прокат вышли триллер БЕЗ ФИЛЬТРОВ (3 млн, тринадцатое место), фильм ужасов ЭПИДЕМИЯ: ВИРУС-32 (2,4 млн, четырнадцатая строчка), хоррор ЧУЖОЙ. ВТОРЖЕНИЕ (2,2 млн, пятнадцатая позиция), байопик КТО УБИЛ BLACKBERRY (1,9 млн, шестнадцатое место) и триллер УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК» (1,1 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 334 млн рублей, с учетом стран СНГ – 392 млн. Это на 11,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 119,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

17.05.2023 Автор: Максим Острый