Официальная касса России: уикенд оказался лучшим за последние три недели

Новый блокбастер студии Marvel за уикенд заработал 185 млн рублей, а с учетом старта в понедельник – 276 млн. Несмотря на все сложности, результат оказался сопоставим с показателями картин ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (217 млн) и ЧЕРНАЯ ВДОВА (260 млн). Также новинка показала четвертый в этом году старт среди фильмов с рейтингом 18+, уступив только ГНЕВУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ (283 млн), ОТРЯДУ САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ (304 млн) и МОРТАЛ КОМБАТ (475 млн).

Мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО, воспользовавшись открытием кинотеатров, показал прирост в 22,9%. За уикенд проект пополнил свой счет на 27,5 млн, доведя его до 97,5 млн. Картина, таким образом, стала второй среди российских мультфильмов этого года.

Место в тройке лучших вновь сохранил НЕИСПРАВИМЫЙ РОН. Касса анимационного релиза студии Locksmith Animation достигла 179 млн, опередив сборы ЩЕНЯЧЬЕГО ПАТРУЛЯ В КИНО (147 млн).

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, расположившийся на четвертой позиции, на минувшей неделе стал самым успешным среди фильмов о приключениях Джеймса Бонда. В активе картины 790 млн, это выше итоговых сборов 007: СПЕКТР (777 млн). Замкнул пятерку лидеров мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР. В его копилке 424 млн, что значительно уступает результатам первой части (795 млн).

Отечественные премьеры РЯД 19 и ДРУГ НА ПРОДАЖУ выступили примерно на одном уровне. Мистический триллер освоил 8,9 млн, что превосходит ЛЕДЯНОГО ДЕМОНА (3,5 млн), но уступает КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ (19,1 млн). Комедия смогла заработать на старте 8,6 млн, что несколько больше недавнего НЕФУТБОЛА (6,4 млн), однако ниже ПРОКЛЯТОГО ЧИНОВНИКА (10 млн).

Замкнула первую десятку датская лента ВКУС ЖИЗНИ. Ее сборы составили 3,3 млн, примерно половина которых пришлась на Москву.

Также в прокат вышли хоррор СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ (2,7 млн, 11 строчка), драма ПАМЯТЬ (1,2 млн, 13 место), фильмы ужасов ЛОЩИНА МЕРТВЕЦОВ (1,0 млн, 15 позиция) и ПРОКЛЯТЬЕ ЭБИГЕЙЛ (1,0 млн, 16 место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 305 млн рублей, с учетом стран СНГ – 342 млн. Это на 199% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 21,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА.

17.11.2021 Автор: Максим Острый