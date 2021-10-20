Официальная касса России: первую строчку бокс-офиса в упорной борьбе завоевал «Не время умирать»

Падение сборов НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ на втором уикенде составило 49%. Это лучше, чем было у 007: СПЕКТР (-55,6%) и сопоставимо с показателем ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (-50,2%). Всего в активе 25-го фильма о приключениях Джеймса Бонда 575 млн рублей.

Касса ВЕНОМА 2 достигла отметки 1,84 млрд рублей. В ближайшее время фильм обгонит итоговые сборы таких проектов как МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (1,883 млрд) и ДЖОКЕР (1,890 млрд).

Первый полноценный уикенд принес мультфильму СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР 163 млн рублей. Это четвертый в 2021 году результат для анимационных релизов – вереди оказались БОСС-МОЛОКОСОС 2 (259 млн), ДУША (251 млн) и РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (205 млн). Общая касса проекта с учетом превью составила 253 млн.

Падение сборов ДЮНЫ составило лишь 22,9%. Это лучший показатель среди проектов первой десятки. Посещаемость картины достигла 22 человека на сеанс, а общая касса выросла до 1,48 млрд. Это выше итоговых цифр ФОРСАЖА 8 (1,44 млрд).

Замкнул пятерку лучших триллер ИСЧЕЗНУВШИЙ. Новинка заработала 20,8 млн, немного опередив ПЛЕННИЦ (19,5 млн в СНГ) и ВЗАПЕРТИ (19,5 млн). Шестая строчка досталась фильму-концерту LINKIN PARK – ROAD TO REVOLUTION (5,8 млн). Седьмой в чарте стала биографическая картина ЭЙФЕЛЬ (5,6 млн). Фильм немного недотянул до цифр АННЕТТ (5,8 млн), но опередил ПРЕКРАСНУЮ ЭПОХУ (4,7 млн) и АЭРОНАВТОВ (3,5 млн).

Также в десятку попали ленты ДЕМОНИК (4,6 млн) и ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ (4,5 млн). Хоррор Нила Бломкампа стартовал на одном уровне с недавним схожим проектом Megogo Distribution В ЗАПАДНЕ (4,7 млн), а драма из Греции показала второй старт среди всех игровых релизов дистрибьютора «Ракета Релизинг», уступив только картине ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ (8,2 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ МАРАФОН (2,1 млн, двенадцатое место), драмы ГЕРДА (1,9 млн, тринадцатая позиция) и КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА (1,8 млн, четырнадцатая строчка), документальные ленты ААЛТО (0,6 млн, девятнадцатое место) и ЛЕПОТА (0,5 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 595 млн рублей, с учетом стран СНГ – 669 млн. Это на 27,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 214% больше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ДОВОД.

20.10.2021 Автор: Максим Острый