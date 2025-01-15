Официальная касса России: в гостях у сказки

На второй прокатной неделе сменилась расстановка сил между двумя сказочными блокбастерами, лидерами «новогодней битвы». ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ поднялся на первую строчку по результатам минувшего уикенда. Проект добавил к сборам 299 млн рублей, увеличив тотал до 2,265 млрд. Фильм стал самым кассовым в богатырской франшизе. Итоговые сборы третьей части, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, составляли 2,198 млрд.

На вторую строчку с минимальным отставанием опустилась другая сказка – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Лента пополнила кассу на 296 млн рублей, всего в копилке проекта – 2,896 млрд. Падение сборов составило внушительные 81,4%. Это максимальный показатель среди новогодних релизов ЦПШ последних лет. В прошлом году на второй неделе ХОЛОП 2 потерял 72,4%, а БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – 69%. ЧЕБУРАШКА в 2023 году в тот же период снизил темпы сборов на 45,4%. Несмотря на лидирующую позицию в новогодние праздники, сказочное приключение отстает от графика комедии ХОЛОП, чья сумма сборов за аналогичный период была 3,116 млрд.

А вот ЕЛКИ 11, наоборот, смогли побить многолетний рекорд среди фильмов франшизы, освоив за уикенд 79,8 млн рублей. Новогодний сборник новелл стартовал в превью еще в середине декабря и за четыре прокатные недели заработал 1,155 млрд рублей. Предыдущим лидером была третья часть с тоталом в 1,154 млрд. По количеству зрителей новинка более чем в два раза уступает триквелу (2,336 млн против 4,838 млн), но опережает показатели девятого (1,875 млн зрителей) и десятого фильма франшизы (1,139 млн).

Семейная комедия ДОМОВЕНОК КУЗЯ замерла в шаге от заветного миллиарда с выручкой 73,3 млн рублей. В кассе фильма кинокомпании братьев Андреасян – 947 млн рублей. Это близко к показателям таких семейных блокбастеров прошлого года, как ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (1,120 млрд) и ОГНИВО (1,189 млрд).

Замкнула топ-5 новинка – боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА. Лента с Джерардом Батлером освоила за первый уикенд 58,3 млн рублей. Это чуть выше стартовых показателей таких зарубежных релизов, как ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (55,5 млн) и ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (56,9 млн). Среди релизов с Батлером результаты экшна оказались чуть ниже, чем у фильма-катастрофы КРУШЕНИЕ (66,9 млн), но заметно выше, чем собрала первая часть франшизы в 2018 году (32,7 млн). По зрителям у двух серий сопоставимые цифры: 103 тысячи против 109 тысяч.

На шестой строчке расположился анимационный фильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6. После третьего уикенда, принесшего мультфильму 32,2 млн рублей, в копилке проекта набралось 407 млн рублей. Новая часть франшизы отстает от графиков четвертой и пятой частей соответственно (486 и 453 млн за аналогичный период) и уступает по количеству зрителей: 1,040 млн против 2,170 млн и 1,568 млн у предыдущих двух мультфильмов за схожий отрезок времени.

Еще одна новинка, ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, стартовала с седьмого места, собрав за первые выходные 26,4 млн рублей. Испанский фильм ужасов обошел показатели других представителей жанра, выходивших в праздничные выходные: АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (23,7 млн) и СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ (19,2 млн). Среди релизов «Экспоненты» это лучший старт с января прошлого года, когда выходил индонезийский триллер АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (36,2 млн).

Летняя комедия ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ с падением сборов на 63,2% после второго уикенда оказалась на восьмой строчке. Выручка фильма с Павлом Прилучным составила 25,3 млн рублей, суммарная касса достигла 141 млн. Это близко к итоговым показателям недавних жанровых аналогов: БРАТЬЯ (152 млн), ЗЯТЬ (159 млн) и ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (160 млн).

Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС заработал за первый уикенд 12,7 млн рублей. Это выше, чем было на старте у таких арт-мейнстримных проектов, как МАРИЯ Пабло Ларраина (10,5 млн) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ Уберто Пазолини (10,3 млн). С учетом превью в новогодние праздники общая сумма сборов фантастической драмы достигла 29,4 млн.

Замкнул топ-10 фильм о самом вежливом медведе кинематографа. По итогам семи уикендов в копилке ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 3 набралось уже 632 млн рублей, что превышает итоговые сборы приключенческой ленты ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (627 млн) и делает семейный проект самым кассовым зарубежным релизом официального проката 2024 года.

Также в прокат вышла французская комедия ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ НЕВЕСТОЙ (15-е место, 4,1 млн рублей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 959 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,050 млрд. Это на 73,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 8,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировала комедия ХОЛОП 2.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

15.01.2025 Автор: Вероника Cкурихина