Официальная касса России: в гостях у сказки
«Финист. Первый богатырь» обошел «Волшебника Изумрудного города»
На второй прокатной неделе сменилась расстановка сил между двумя сказочными блокбастерами, лидерами «новогодней битвы». ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ поднялся на первую строчку по результатам минувшего уикенда. Проект добавил к сборам 299 млн рублей, увеличив тотал до 2,265 млрд. Фильм стал самым кассовым в богатырской франшизе. Итоговые сборы третьей части, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, составляли 2,198 млрд.
На вторую строчку с минимальным отставанием опустилась другая сказка – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Лента пополнила кассу на 296 млн рублей, всего в копилке проекта – 2,896 млрд. Падение сборов составило внушительные 81,4%. Это максимальный показатель среди новогодних релизов ЦПШ последних лет. В прошлом году на второй неделе ХОЛОП 2 потерял 72,4%, а БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – 69%. ЧЕБУРАШКА в 2023 году в тот же период снизил темпы сборов на 45,4%. Несмотря на лидирующую позицию в новогодние праздники, сказочное приключение отстает от графика комедии ХОЛОП, чья сумма сборов за аналогичный период была 3,116 млрд.
А вот ЕЛКИ 11, наоборот, смогли побить многолетний рекорд среди фильмов франшизы, освоив за уикенд 79,8 млн рублей. Новогодний сборник новелл стартовал в превью еще в середине декабря и за четыре прокатные недели заработал 1,155 млрд рублей. Предыдущим лидером была третья часть с тоталом в 1,154 млрд. По количеству зрителей новинка более чем в два раза уступает триквелу (2,336 млн против 4,838 млн), но опережает показатели девятого (1,875 млн зрителей) и десятого фильма франшизы (1,139 млн).
Семейная комедия ДОМОВЕНОК КУЗЯ замерла в шаге от заветного миллиарда с выручкой 73,3 млн рублей. В кассе фильма кинокомпании братьев Андреасян – 947 млн рублей. Это близко к показателям таких семейных блокбастеров прошлого года, как ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (1,120 млрд) и ОГНИВО (1,189 млрд).
Замкнула топ-5 новинка – боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА. Лента с Джерардом Батлером освоила за первый уикенд 58,3 млн рублей. Это чуть выше стартовых показателей таких зарубежных релизов, как ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (55,5 млн) и ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (56,9 млн). Среди релизов с Батлером результаты экшна оказались чуть ниже, чем у фильма-катастрофы КРУШЕНИЕ (66,9 млн), но заметно выше, чем собрала первая часть франшизы в 2018 году (32,7 млн). По зрителям у двух серий сопоставимые цифры: 103 тысячи против 109 тысяч.
На шестой строчке расположился анимационный фильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6. После третьего уикенда, принесшего мультфильму 32,2 млн рублей, в копилке проекта набралось 407 млн рублей. Новая часть франшизы отстает от графиков четвертой и пятой частей соответственно (486 и 453 млн за аналогичный период) и уступает по количеству зрителей: 1,040 млн против 2,170 млн и 1,568 млн у предыдущих двух мультфильмов за схожий отрезок времени.
Еще одна новинка, ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, стартовала с седьмого места, собрав за первые выходные 26,4 млн рублей. Испанский фильм ужасов обошел показатели других представителей жанра, выходивших в праздничные выходные: АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (23,7 млн) и СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ (19,2 млн). Среди релизов «Экспоненты» это лучший старт с января прошлого года, когда выходил индонезийский триллер АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (36,2 млн).
Летняя комедия ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ с падением сборов на 63,2% после второго уикенда оказалась на восьмой строчке. Выручка фильма с Павлом Прилучным составила 25,3 млн рублей, суммарная касса достигла 141 млн. Это близко к итоговым показателям недавних жанровых аналогов: БРАТЬЯ (152 млн), ЗЯТЬ (159 млн) и ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (160 млн).
Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС заработал за первый уикенд 12,7 млн рублей. Это выше, чем было на старте у таких арт-мейнстримных проектов, как МАРИЯ Пабло Ларраина (10,5 млн) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ Уберто Пазолини (10,3 млн). С учетом превью в новогодние праздники общая сумма сборов фантастической драмы достигла 29,4 млн.
Замкнул топ-10 фильм о самом вежливом медведе кинематографа. По итогам семи уикендов в копилке ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 3 набралось уже 632 млн рублей, что превышает итоговые сборы приключенческой ленты ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (627 млн) и делает семейный проект самым кассовым зарубежным релизом официального проката 2024 года.
Также в прокат вышла французская комедия ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ НЕВЕСТОЙ (15-е место, 4,1 млн рублей).
Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 959 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,050 млрд. Это на 73,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 8,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировала комедия ХОЛОП 2.
Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
15.01.2025 Автор: Вероника Cкурихина