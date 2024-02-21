Официальная касса России: у «Льда 3» третий старт среди российских проектов вне «новогодних битв»

Спортивная мелодрама ЛЕД 3 начала прокат с 511 млн рублей. Больше на старте за пределами новогодних праздников зарабатывали только ЛЕД 2 (580 млн) и ВИЙ (579 млн). Также новинка показала лучший старт среди релизов компании «НМГ Кинопрокат», опередив недавний хит ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (399 млн). С учетом сборов за среду в активе ЛЬДА 3 уже 665 млн.

«Нам хотелось заложить идею, что даже если в жизни все складывается не так, как хотелось, не нужно отчаиваться, жизнь не проходит зря – все получится у детей и внуков. И это послание «выстреливает» именно в кульминационной части третьего фильма. По первым отзывам и реакции зрителей кажется, что нам удалось передать эту надежду», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ЛЕД 3 Александр Андрющенко.

На фоне выхода сильного конкурента сборы МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ снизились на 37,9%. Общая выручка проекта достигла 1,689 млрд рублей, что является одиннадцатым результатом среди самых успешных российских проектов.

Третье место досталось фэнтези БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. На счету картины – 2,921 млрд рублей, она сохраняет шансы обойти итоговые цифры спортивной драмы ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,972 млрд).

Комедия КОНЕЦ СЛАВЫ опустилась на четвертое место в чарте, освоив за уикенд 26,2 млн рублей. Суммарные сборы ленты выросли до 271 млн.

Замкнул первую пятерку ХОЛОП 2, пополнивший свою копилку на 22,2 млн рублей. Всего в ней – 3,782 млрд.

Только шестое место в бокс-офисе досталось мультфильму СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ. Проект начал прокат с 20,5 млн рублей, что немного выше, чем было у таких релизов «Вольги», как СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (19,3 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн), но ниже цифр БОЛЬШОГО МАЛЕНЬКОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ (21,3 млн) и ЗВЕРОГОНЩИКОВ (22,2 млн).

Приключенческая лента ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ на втором уикенде потеряла 65,3% своей стартовой выручки. Это значительно более сильное падение, чем было у первой части франшизы (-35,8%). Общая касса ленты составила 52,9 млн рублей.

Также в прокат вышли драма ОДНА ЖИЗНЬ (11,2 млн, одиннадцатое место), мелодрама РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (8,6 млн, тринадцатое место), мюзикл МЕЖДУ НАМИ ЛЕТО (8,3 млн, четырнадцатое место) и хоррор ДЖЕСТЕР (5,3 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 925 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,016 млрд. Это на 31,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 59,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ПРАВЕДНИК.

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

21.02.2024 Автор: Максим Острый