Официальная касса России: минувший уикенд стал одним из самых слабых в 2021 году

Кинокомикс Marvel потерял на втором уикенде 57,3% своих сборов. Это близко к показателям ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ (-59,4%) и несколько лучше, чем было у ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА (-63,4%) и ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ И ОСЫ (-64,2%). Всего в копилке ЧЕРНОЙ ВДОВЫ 465 млн рублей.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ за первый полноценный уикенд заработал 76,9 млн рублей, а всего на его счету – 108 млн. Это примерно соответствует старту сиквела КРОЛИКА ПИТЕРА (95,4 млн), однако существенно уступает цифрам ТОМА И ДЖЕРРИ (255 млн). Причины такой разницы кроются, вероятно, в более низкой популярности в России как персонажей Looney Tunes, так и баскетбольной тематики.

Самыми стойкими в десятке лучших вновь стали два релиза WDS. На счету ЛУКИ уже 454 млн рублей, картина уверенно стремится к итоговым цифрам ТАЙНЫ КОКО (486 млн). КРУЭЛЛА (721 млн), в свою очередь, намерена обойти фильм ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ (734 млн).

Вторая часть БЕНДЕРА стартовала при существенно меньших росписи и рекламной поддержке. Как результат, новинка, занявшая пятое место, заработала в два раза меньше первой части – 11,7 млн.

Немного не дотянул до попадания в пятерку лучших детектив ГОРОД ТАЙН. Картина с Эриком Бана в главной роли заработала 9,5 млн рублей, что больше недавнего жанрового аналога АМНЕЗИЯ (6,8 млн).

Боевик ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ привлек на старте только 6,2 млн. Новинка обошла МАЛЫШКУ С ХАРАКТЕРОМ (4,9 млн), но уступила АГЕНТУ ЕВА (7,8 млн).

Замкнул первую десятку перевыпуск НА ИГЛЕ (4,0 млн). Фильм Дэнни Бойла стартовал несколько лучше таких проектов компании «Иноекино» как ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ (3,9 млн) и ТАКСИСТ (3,4 млн).

Также в прокат вышли комедийный хоррор АДСКИЙ АД (1,8 млн, 13 место), МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 128. МУЛЬТЫ НЕ НА КАНИКУЛАХ (1,0 млн, пятнадцатая строчка) и комедия ЛЮБОВЬ ПО ТУ СТОРОНУ (0,8 млн, 16-я позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 279 млн рублей, с учетом стран СНГ – 298 млн. Это на 25,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными.

21.07.2021 Автор: Максим Острый