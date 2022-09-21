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Аналитика


Официальная касса России: лидерство сохранили «Три тысячи лет желаний»

Фэнтези покорилась отметка в 100 млн рублей

Холдовер ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ на втором уикенде освоил 40,7 млн рублей, общая касса проекта достигла 104 млн. Падение сборов составило минимальные 6,1%, что мягче, чем было у таких хитов, как ВЫШКА (-10,5%) и ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (-20,7%).

Хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ за первый уикенд заработал 33 млн рублей. Это рекорд для фильмов ужасов с момента выхода на экраны январского КРИКА (92 млн). Среди релизов компании «Парадиз» лучше в этом году себя показал только ЛУЛУ И БРИГГС (39,9 млн).

Снижение сборов семейной картины КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я составило 39,9%, а общие сборы достигли 85,4 млн рублей. Фильм опередил итоговые цифры МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ (77,6 млн).

32,5% от выручки прошлого уикенда потеряла спортивная драма НАЧАТЬ СНАЧАЛА. Это несколько мягче падений проектов НАХИМОВЦЫ (-36,8%) и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (-39,3%). Всего на счету ленты 35,3 млн рублей.

Замкнула первую пятерку мелодрама ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО, пополнившая свою копилку на 8,4 млн рублей. Общая касса проекта достигла 165 млн.

В десятку самых успешных проектов недели смогли попасть еще две новинки. Отечественный триллер ТИБРА, ставший восьмым и привлекший 5,8 млн рублей, немного недотянул до цифр недавней ОДЕРЖИМОЙ (6,2 млн). Британский хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ заработал 5,7 млн и занял десятое место в чарте. Это практически совпадает с показателями таких релизов, как ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (5,7 млн) и МОЛОХ (5,6 млн).

Также в прокат вышли остросюжетная антология КТО ТАМ? (5,1 млн рублей, 11-е место), драма НЕДЕТСКИЙ ДОМ (3,9 млн, 12-е место), комедия ПОЕХАЛИ! (2,9 млн, 14-е место), перевыпуск мультфильма ДВА ХВОСТА (2,7 млн, 15-е место) и аниме ВОСПОМИНАНИЯ О МАРНИ (2,3 млн, 16-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 166 млн рублей, с учетом стран СНГ – 188 млн. Это на 0,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 78,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ДЮНА.

21.09.2022 Автор: Максим Острый

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