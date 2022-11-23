Официальная касса России: лучшей новинкой стал мультфильм «Чинк: Хвостатый Детектив»

Российский фэнтези-блокбастер в свой седьмой уикенд заработал 43,7 млн рублей. Больше на этом отрезке в российском прокате зарабатывали только четыре картины, в том числе АВАТАР (120 млн с учетом стран СНГ) и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (56 млн). Общая выручка СЕРДЦА ПАРМЫ достигла 828 млн, что почти совпадает с итоговыми цифрами ТРЕНЕРА (830 млн).

Снижение сборов картины ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР вновь составило скромные 28,7%. Картина уже опередила основанную на реальных событиях драму ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ (193 млн).

Лучшей среди новинок стал мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ. Проект, основанный на сериале «Тайны Медовой долины», стартовал с 36 млн рублей и третьего места в чарте. Картина опередила такие релизы как КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (31,8 млн) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн).

«Мультфильм стартовал хорошо, но хотелось бы, чтобы с точки зрения сборов результаты оказались более позитивными. Динамика была отличной: все выходные ЧИНК занимал первое место до начала вечерних сеансов. Но с учетом всей ситуации в кинопрокате показатели, конечно, не те, на которые мы рассчитывали в начале работы над картиной два года назад», – рассказала в интервью ЭБК продюсер мультфильма ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ Лика Бланк.

Превзойти прогнозы смогла криминальная лента ПОКЕРФЕЙС. Режиссерская работа Рассела Кроу за первый уикенд освоила 34,6 млн рублей – это выше показателей фильмов ФЛЕШБЭК (24,8 млн) и НАЕМНИК (22,7 млн). Новинка продемонстрировала лучший старт в истории дистрибьютора Global Film.

Замкнула первую пятерку комедия ЛЮБОВНИКИ, сборы которой сократились на 43,7%, а общая выручка достигла 143 млн. Лента опередила результаты фильмов ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (116 млн) и НОЧНАЯ СМЕНА (113 млн).

Падение сборов семейной ленты ВОЛШЕБНИКИ составило 45,6%. Это больше, чем было у фильмов ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (-26,3%) и КРАСНОЙ ШАПОЧКИ (-33,7%). В общей сложности на счету проекта 51,1 млн рублей.

Отечественный триллер СЛОН заработал на старте 10,3 млн рублей, уступив недавнему проекту ПО-МУЖСКИ (14 млн). Впрочем, этого хватило, чтобы занять в рейтинге восьмое место.

На девятой позиции расположился акулий хоррор ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (8,5 млн). Лента не смогла достичь показателей таких жанровых аналогов как ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн) и ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн).

Также в прокат вышли комедия Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (7,5 млн, двенадцатая строчка), триллер ДУРНОЙ ГЛАЗ (3,6 млн, пятнадцатое место) и комедия ГРИША СУББОТИН (2,6 млн, шестнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 273 млн рублей, с учетом стран СНГ – 326 млн. Это на 10,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 23,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕЧНЫЕ.

23.11.2022 Автор: Максим Острый