Официальная касса России: лидером пятую неделю подряд стал «Вызов»

ВЫЗОВ заработал за уикенд 73,3 млн рублей, его общая выручка достигла 1,581 млрд. Таким образом, картина Клима Шипенко вошла в десятку самых успешных релизов современного российского проката, опередив ВИКИНГА (1,512 млрд).

Второе место сохранил за собой кинокомикс СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. По доступным данным, в рамках предсеансового обслуживания фильм заработал 59,3 млн рублей, что на 36,3% ниже цифр предыдущей недели. Всего на его счету – 204 млн.

Хоррор про кровожадную акулу МЕГАЛОДОН начал прокат с 46,7 млн рублей. Это заметно выше цифр таких проектов как ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн) и ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн). Кроме того, лента показала лучший старт среди фильмов ужасов с момента ухода мейджоров с российского рынка.

С четвертой позиции и 37,8 млн рублей стартовал детектив ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ. Картина Карена Шахназарова смогла опередить такие релизы как ДЕВЯТАЯ (36,5 млн) и БЕНДЕР: НАЧАЛО (23,3 млн рублей).

Замкнул пятерку лучших мультфильм ТРИО В ПЕРЬЯХ 2. На его счету – 20,8 млн рублей, в то время как первая часть в свое время смогла привлечь 29,6 млн. При этом новинка обошла такой недавний проект как РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (17,3 млн).

Сборы мелодрамы 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ сократились на второй неделе проката на 44,6% и составили 18,1 млн рублей. Всего лента освоила 61,6 млн, вплотную приблизившись к итоговым цифрам НАХИМОВЦЕВ (64,7 млн) и ЛАВСТОРИ (67,8 млн).

Триллер ОСТРОВ ИЛЛЮЗИЙ начал прокат с седьмой строчки бокс-офиса и 10,2 млн рублей. Это близко к показателям ФЛИРТА С ДЬЯВОЛОМ (11,6 млн) и СУСПИРИИ (10,9 млн).

Также в прокат вышли комедии ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА (2,3 млн, одиннадцатое место) и БОЛЬШАЯ ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ (1,1 млн, семнадцатая строчка), перевыпуск драмы ОДЕРЖИМОСТЬ (1 млн, восемнадцатая позиция) и хоррор АДСКАЯ ПАСТЬ МОХАВЕ (0,8 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 302 млн рублей, с учетом стран СНГ – 452 млн. Это на 9,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 112% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

Фото: кадр из фильма МЕГАЛОДОН

24.05.2023 Автор: Максим Острый