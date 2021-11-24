Официальная касса России: в первой пятерке бокс-офиса оказались сразу четыре новинки

Холдовер студии Marvel ВЕЧНЫЕ за второй уикенд проката пополнил свой счет на 89,8 млн рублей, общая касса достигла 416 млн. Падение сборов составило 51,6%, что немного хуже, чем было у ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (-43,6%), но лучше, чем у ЧЕРНОЙ ВДОВЫ (-57,3%).

Лучшей новинкой недели в упорной борьбе стала историческая драма ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ. Однако ее результат в размере 60,2 млн оказался, как и во всем мире, ниже ожиданий. Звездный актерский состав не смог перевесить малопривлекательную для широкой аудитории судебную тематику. Картина уступила на старте таким проектам, как 1917 (105 млн рублей) и ИГРА В ИМИТАЦИЮ (70,6 млн).

Новая работа Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» стартовала с 55,5 млн рублей. Это превосходит результат предыдущей игровой картины режиссера, ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (44,5 млн в СНГ), а также опережает показатели таких фильмов, как ФОРМА ВОДЫ (46,9 млн) и ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (45,5 млн).

Преодолев все сложности с работой кинотеатров в регионах, успешно выступила военная драма НЕБО. На ее счету 55,3 млн, что является лучшим результатом для российского релиза с мая 2021 года. Новинка опередила недавнюю НЕБЕСНУЮ КОМАНДУ (31,1 млн), однако уступила ДЕВЯТАЕВУ (78,2 млн).

Замкнул пятерку лучших спортивный байопик КОРОЛЬ РИЧАРД (20,3 млн рублей). Благодаря участию Уилла Смита фильм опередил такие проекты, как ЭДДИ «ОРЕЛ» (12,4 млн) и ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (10,0 млн).

Сразу две новинки на уикенде боролись за семейную аудиторию. Победителем в столкновении вышел французский мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ. Ему удалось заработать 13,7 млн рублей и занять седьмую строчку бокс-офиса, в то время как отечественный проект ПЛЮШЕВЫЙ БУМ стартовал с 9,1 млн и девятого места в чарте.

Также в прокат вышел мультфильм РОБОКАР ПОЛИ. НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ! (1,0 млн, шестнадцатая строчка) и триллер МОНСТР: НАЧАЛО (0,4 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 357 млн рублей, с учетом стран СНГ – 387 млн. Это на 17% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 42,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА.

24.11.2021 Автор: Максим Острый