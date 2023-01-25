Официальная касса России: «Чебурашка» не сбавляет темпа

Выручка семейной картины ЧЕБУРАШКА по сравнению с предыдущим уикендом сократилась на минимальные 13,3% и составила 723 млн рублей. Это с большим опережением лучший результат для четвертой недели проката. Общая касса картины превысила отметку в 5 млрд рублей.

Фэнтези АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ поднялся на второе место в рейтинге. По имеющимся данным, сборы фильма снизились лишь на 6,7%, достигнув 178 млн. Всего в копилке ленты – 442 млн рублей.

Падение сборов боевика ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ составило 36,5%. Это больше, чем было у ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (10,2%), но мягче показателей проектов ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (-50,2%) и АГЕНТЫ А.Н.К.Л. (-51,8%). Всего на счету фильма 396 млн рублей.

Четвертое место в чарте досталось семейному холдоверу ОДНИ НА КАНИКУЛАХ, выручка которого снизилась на 22,9% и составила 22,6 млн рублей. Общий заработок фильма достиг 55 млн, что выше показателей таких картин как ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (45,7 млн) и ВОЛК И ЛЕВ (42,8 млн).

Лучшей новинкой уикенда стал замкнувший пятерку лидеров хоррор 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА, освоивший 21,2 млн. Это сопоставимо с цифрами прошлогоднего фильма ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ (20,9 млн) и является лучшим стартом для дистрибьютора «Вольга» среди картин этого жанра с момента выхода на экраны проекта ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ (25,6 млн в 2018 году).

Еще одна новинка недели, триллер НА КРАЮ, начала прокат с седьмого места в чарте и 13,5 млн рублей. Это ниже показателей таких фильмов как ВЫШКА (27,3 млн) и ВЕРШИНА СТРАХА (16 млн).

Замкнул десятку лучших мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Лента заработала на старте 10,3 млн рублей, опередив тем самым как первую часть франшизы (7,2 млн), так и недавний релиз УМКА (5,6 млн).

Также в прокат вышли драма МОЛОДОСТЬ (1,5 млн, семнадцатая строчка) и вестерн ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО (1,4 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,163 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,230 млрд. Это на 15,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 103,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм KING'S MAN: НАЧАЛО.

25.01.2023 Автор: Максим Острый