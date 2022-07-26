Официальная касса России: «Пёс-самурай и город кошек» занял первую строчку

Мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК стартовал с 38,4 млн рублей. Благодаря высокому качеству анимации и тематической схожести с франшизой КУНГ-ФУ ПАНДА новинка смогла обойти такие проекты как СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (38,1 млн) и ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (37,2 млн).

На умеренные 37,3% сократились сборы хоррора ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ. На втором уикенде в прокате картина освоила 14,7 млн, всего в ее копилке – 52,1 млн. Это уже выше итоговых цифр СИНЕЙ БЕЗДНЫ (41,4 млн) и ее сиквела (51,7 млн).

Замкнул тройку лидеров фильм ужасов КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ. Освоивший 13,8 млн проект смог опередить стартовые показатели таких релизов как ЗАКЛЯТЬЕ: СПУСК К ДЬЯВОЛУ (12,9 млн) и ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (10,2 млн).

Драма ОДНА показала лучшую посещаемость среди фильмов первой десятки – в среднем на ее сеансы приходили 10 человек. Падение сборов ленты составило минимальные 9%. В общей сложности картина заработала уже 278 млн.

Расположившаяся на пятом месте комедия БУЛКИ потеряла 43,3% от выручки предыдущего уикенда. Ее общие сборы достигли 62,6 млн, что выше цифр РОДИТЕЛЕЙ СТРОГОГО РЕЖИМА (51,8 млн) и ОТЧАЯННЫХ ДОЛЬЩИКОВ (61,6 млн).

Худшую наработку среди фильмов первой десятки показал российский мультфильм ЗАБЫТОЕ ЧУДО. Падение сборов холдовера составило 12,2%, всего на его счету 21,3 млн.

Седьмое место в чарте заняла французская комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ. Стартовавшая с 5,7 млн рублей картина опередила итальянский жанровый аналог К ЧЕРТУ НА РОГА (3,5 млн).

Российская фантастика ХРОНОС за первый уикенд заработала 5,6 млн. Это выше цифр ЗВЕЗДНОГО РАЗУМА (4,4 млн), но ниже ОБРАТИМОЙ РЕАЛЬНОСТИ (9,7 млн).

Также в прокат вышел триллер ТЕМНЫЕ ОЧКИ (1,5 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 140 млн рублей, с учетом стран СНГ – 168 млн. Это на 4,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 59% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ВРЕМЯ.

26.07.2022 Автор: Максим Острый