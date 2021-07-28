Официальная касса России: «Время» стартует по верхней границе прогнозов

Сборы новинки составили 151 млн рублей. Это больше, чем было у картин ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (111 млн) и ПИЛА: СПИРАЛЬ (71,2 млн), и совсем немного уступает сиквелу ТИХОГО МЕСТА (166 млн). Средняя посещаемость ВРЕМЕНИ достигла 19 человек на сеанс — в последний раз этот показатель среди фильмов, вошедших в топ-10, был выше у КРУЭЛЛЫ (в среднем 20 зрителей на каждый показ).

Падение сборов ЧЕРНОЙ ВДОВЫ вновь превысило 50%. Всего в активе блокбастера Marvel — 561 млн. Итоговые сборы проекта немного опередят показатели ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ (598 млн).

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ замкнул тройку лидеров проката. Его сборы сократились на 41,9%, общая касса достигла 190 млн.

Экшн G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ стартовал только с четвертой строчки чарта. Касса проекта составила 42,1 млн, что близко к показателям таких релизов как НОВЫЕ МУТАНТЫ (30,7 млн) и МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ (41,9 млн). Причины такого результата кроются в отсутствии в касте звезд первой величины и значительном сроке, прошедшем с момента выхода в прокат предыдущей части франшизы.

Сборы ЛУКИ, замкнувшего пятерку лидеров, достигли 486 млн – картина сравнялась с итоговыми цифрами ТАЙНЫ КОКО (486 млн) и вплотную приблизилась к ИСТОРИИ ИГРУШЕК 4 (488 млн).

Очередной перевыпуск аниме УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ стартовал с 4 млн рублей. Это даже больше, чем было у предыдущего релиза картины в конце 2018 года. Тогда касса первого уикенда составила 3,2 млн.

Стартовавший в рамках превью мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ освоил за выходные 2,8 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы замкнуть топ-10.

Также в прокат вышли комедия ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ (2,3 млн — двенадцатое место) и фильм ужасов ЦЕНЗОР (1,4 млн — семнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 342 млн рублей, с учетом стран СНГ – 362 млн. Это на 22,5% больше по сравнению с прошлыми выходными.

28.07.2021 Автор: Максим Острый