Официальная касса России: чарт возглавила «Красная Шапочка»

Фэнтези КРАСНАЯ ШАПОЧКА за первый уикенд привлекло 46,2 млн рублей. Это выше показателей таких семейных релизов, как КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (39,9 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн). Средняя посещаемость картины стала лучшей среди новинок – 9 человек на сеанс.

«Я считаю, фильм достаточно неплохо стартовал, учитывая внешние обстоятельства и происходящие в стране события. Как бы то ни было, надо двигаться дальше. В нынешних обстоятельствах очень трудно делать какие-либо прогнозы», – рассказала в интервью ЭБК продюсер и режиссер КРАСНОЙ ШАПОЧКИ Лина Арифулина.

Падение сборов холдовера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ на третьем уикенде составило 32%. Общая выручка проекта выросла до 145 млн рублей, что выше итоговых цифр фантастики ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (131 млн).

На умеренные 42,9% по сравнению со стартовым уикендом снизились сборы хоррора ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Для сравнения: у предыдущей части франшизы падение составило 80,9%. Общая касса ленты достигла 62,9 млн рублей, что выше показателей проектов КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (62,0 млн) и ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (61,6 млн).

С четвертой позиции в рейтинге начал прокат боевик БАРРАКУДА. Картина с Антонио Бандерасом в главной роли заработала 9,5 млн рублей, что выше показателей КОДЕКСА КИЛЛЕРА (9,2 млн) и ИГРЫ ТЕНЕЙ (7,9 млн). Результат предыдущей ленты с испанским актером, МЕСТЬ БАНШИ (3,9 млн), удалось улучшить более чем в два раза.

Замкнула первую пятерку семейная картина КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я, чья выручка по итогам уикенда достигла 95 млн рублей.

Готический триллер ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА стартовал с 5,4 млн рублей и занял в рейтинге седьмое место. Фильм выступил примерно на одном уровне с проектами ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (5,1 млн) и БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (5,5 млн).

Одной строчкой ниже расположилась мелодрама ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ, освоившая 5,1 млн рублей. Она немного уступила недавней ленте ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (6,2 млн).

Приростом сборов на 33,8% отметился мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК. Общая касса проекта достигла 186 млн рублей, а средняя посещаемость (16 человек на один сеанс) стала лучшей среди фильмов первой десятки.

Также в прокат вышло российское драмеди ЭКСПРЕСС (3,4 млн рублей, 14-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 163 млн рублей, с учетом стран СНГ – 185 млн. Это на 2,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 71,9% ниже, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ДЮНА.

28.09.2022 Автор: Максим Острый