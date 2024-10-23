Официальная касса России: музыкальный байопик «Руки Вверх!» удержал лидерство в прокате

Во второй уикенд фильм РУКИ ВВЕРХ! потерял незначительные 17,9% от своих первоначальных сборов и продолжил следовать по пути голливудского аналога БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (-12,8% после вторых выходных). Сборы за уикенд составили 185 млн рублей, общая касса достигла 480 млн рублей. Это позволило картине войти в топ-10 самых успешных релизов текущего года.

Хоррор УЖАСАЮЩИЙ 3 прибавил во второй уикенд сразу 19,1%. Фильм заработал 80,9 млн рублей, а общая касса проекта за две недели достигла 182 миллиона рублей. Это значительно выше тоталов последних частей хоррор-франшиз ПИЛА: СПИРАЛЬ (149 млн), КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ (107 млн) и НЕ ДЫШИ 2 (106 млн). Картина о злодее Арте также обошла самый успешный фильм ужасов прошлого года – ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (156 млн).

Победитель Каннского кинофестиваля, мелодрама АНОРА, стартовала с третьей строчки. Фильм Шона Бейкера заработал 55,5 млн рублей, обойдя по итогу первого уикенда еще одного участника основного конкурса Каннского смотра, СУБСТАНЦИЮ (27,7 млн). Сборы голливудского фильма с российскими звездами повторили результат фильма Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (55,5 млн), также показанного в Каннах. Основными зрителями новинки с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном стали преимущественно столичные жители: доля Москвы от общих сборов составила 43,7%.

Феноменальные результаты продолжает демонстрировать хоррор СУБСТАНЦИЯ. На пятой неделе проката он вновь показал положительную динамику, прибавив 41,8% к сборам по сравнению с прошлым уикендом. Касса минувших выходных составила 52,7 млн рублей, а всего в копилке фильма с Деми Мур и Маргарет Куолли уже 252 млн. Лента заняла пятое место среди зарубежных релизов этого года, обойдя фэнтези-экшн ВОРОН (224 млн) той же кинокомпании «Вольга».

Падение сборов исторических приключений ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО составило незначительные 15,9%, и за выходные фильм заработал 49,2 млн рублей. Тотал экранизации романа Александра Дюма достиг отметки в 376 млн рублей. Прошлогодний хит из Франции, ЖАННА ДЮБАРИ, за аналогичный период освоил 326 млн.

Пиратские релизы опустились на строчку ниже по сравнению с прошлой неделей. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывался сиквел ДЖОКЕР. БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ, составила 45,2 млн рублей. Это на 14,2% больше сборов прошлого уикенда.

Российское семейное фэнтэзи ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ потеряло заметные 42,3% на третьей неделе проката. Освоив за уикенд 25,4 млн рублей, картина пополнила свою кассу до 154 млн рублей и обошла итоговые результаты таких аналогов, как ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (144 млн) и КРАСНАЯ ШАПОЧКА (140 млн).

Выручка комедии БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ составила 15,13 млн рублей, тотал вырос до 218 млн рублей. На четвертой неделе холдовер максимально близко подошел к итоговым сборам летних комедий НЕ ОДНА ДОМА (219 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (218 млн).

Комедия КОРЕША стартовала с девятого места. Полнометражный приквел сериалов «Зёма 3» и «Макс и Гусь» за первые выходные освоил 15,08 млн рублей. Это немного ниже стартовых сборов предыдущего релиза с Никитой Кологривым в главной роли, комедии ЛЮБОВЬ ЗЛА (19,9 млн).

Замкнул топ-10 мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ с 13 млн рублей и общей кассой в 479 млн рублей. Новый проект «Мельницы» смог занять тринадцатое место в списке самых успешных российских анимаций, включая новогодние релизы. Полнометражное продолжение популярного сериала уступило только многочисленным частям франшиз ТРИ БОГАТЫРЯ и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК.

Также среди новинок – драма ТРИУМФ (11-е место, 12,2 млн), хоррор ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА (13-е место, 9,7 млн), семейный фильм БЕМБИ. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ В ЛЕСУ (15-е место, 9,1 млн), мелодрама ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ (17-е место, 7,6 млн), триллер СВИДАНИЕ С МОНСТРОМ (19-е место, 6,3 млн) и фэнтези РОБИН ГУД И ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА (20-е место, 5,5 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 624 млн рублей, с учетом стран СНГ – 678 млн. Это на 1,24% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 95,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате третью неделю работала приключенческая драма с Федором Бондарчуком ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА.

Фото: кадр со съемок фильма РУКИ ВВЕРХ!

23.10.2024 Автор: Вероника Cкурихина