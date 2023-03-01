Официальная касса России: «Праведник» сохранил лидерство

Военная драма ПРАВЕДНИК за счет расширенного праздничного уикенда увеличила свою кассу на второй неделе проката на 59,3%. Сборы ленты за четыре дня составили 192 млн рублей, общая выручка проекта достигла 362 млн. Это выше итоговых цифр ДЕВЯТАЕВА (310 млн) и СОБИБОРА (300 млн).

ЧЕБУРАШКА за уикенд освоил 119 млн рублей – это лучший показатель для девятой недели проката. Предыдущий рекорд принадлежал АВАТАРУ и составлял 90,6 млн с учетом СНГ. Всего фильм Дмитрия Дьяченко заработал 6,579 млрд.

Комедия ПАПЫ ПРОТИВ МАМ стартовала с 70,7 млн рублей и третьего места в чарте. Новинка опередила цифры таких релизов как ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (45,2 млн) и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (35,7 млн).

Сборы сиквела АВАТАРА преодолели по итогам недели рубеж в миллиард рублей. Картина отметилась лучшей посещаемостью в чарте – в среднем 48 человек на сеанс.

Выручка НЕПОСЛУШНОЙ выросла до 202 млн рублей. За уикенд фильм заработал 61 млн, падение сборов составило 21%. Фильм уже обошел итоговые сборы мелодрамы БЫВШИЕ. HAPPY END (179 млн).

Шестым в рейтинге стал триллер БЕШЕНСТВО, освоивший на старте 48,3 млн. Это лишь немного ниже цифр ОДНОЙ (50,3 млн) и значительно превосходит показатели недавнего проекта НА ОЩУПЬ (16 млн).

Падение сборов мультфильма СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА составило минимальные 5,5%. Общая выручка проекта выросла до 89,2 млн рублей.

Сборы еще одного анимационного релиза, ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС, достигли 243 млн, что является лучшим результатом среди независимых зарубежных мультфильмов в российском прокате.

Еще одной новинкой, попавшей в десятку лучших, стал детектив МАРЛОУ. Лента с Лиамом Нисоном в главной роли заработала 22,7 млн рублей, что сопоставимо с цифрами ЛЕДЯНОГО ДРАЙВА (22,2 млн) и ФЛЕШБЭКА (24,8 млн).

Также в прокат вышли мультфильм РОК ДОГ 3: БИТВА ЗА БИТ (17 млн, четырнадцатая строчка), драма ЧЕКАГО (10,1 млн, семнадцатое место), приключения РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ (8,6 млн, восемнадцатая позиция) и драма СЫН (6,2 млн, девятнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 791 млн рублей, с учетом стран СНГ – 828 млн. Это на 36,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 89,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда топ возглавлял фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ.

01.03.2023 Автор: Максим Острый