Официальная касса России: лучшей новинкой снова стала российская анимация

Лидерство в российском прокате сохранило фэнтези СЕРДЦЕ ПАРМЫ, чье снижение сборов составило умеренные 26,5%. Всего на счету фильма 871 млн рублей. Это больше итоговых цифр проектов ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ (847 млн) и АДМИРАЛЪ (846 млн).

Серебро вновь досталось документально-игровой картине ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР. С промежуточным результатом в 236 млн рублей лента занимает седьмое место среди самых успешных российских релизов этого года.

Касса мультфильма ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ снизилась на 40%, что меньше, чем было у ТРЕХ КОТОВ И МОРЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ (-50%), но больше, чем у БУКИ. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (-30,3%). Всего в активе ЧИНКА 64,8 млн.

Лучшая новинка уикенда, мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ, стартовал с 20,4 млн рублей и четвертого места в чарте. Это сопоставимо с показателями проекта ЧУДО-ЮДО (22,6 млн).

Замкнул первую пятерку криминальный экшн ПОКЕРФЕЙС. Его касса сократилась на 46,5%, до 18,5 млн. Всего в его активе 63,7 млн, что выше итоговых цифр ФЛЕШБЭКА (60,3 млн рублей) и НАЕМНИКА (48,8 млн).

Места с шестого по девятое заняли новинки, каждая из которых заработала свыше 10 млн рублей. На шестой позиции расположилась комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (16,6 млн). Лента почти в два с половиной раза улучшила результат первой части, выходившей год назад.

Седьмое место досталось байопику ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА, освоившему 15,3 млн рублей. Новинка опередила такие проекты как СТИВ ДЖОБС (11,9 млн) и ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ (12,6 млн).

Восьмое место занял экшн-хоррор КОРАБЛЬ В ПУСАН (13,1 млн). Лента опередила стартовые цифры ПОЕЗДА В ПУСАН 2 (9,3 млн) и недавнего фильма-катастрофы ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (11,4 млн).

Наконец, на девятой строчке расположился российский хоррор СЕСТРЫ, привлекший 10,6 млн. Это сопоставимо с показателями фильмов КАЗНЬ (10,9 млн) и СЛОН (10,3 млн).

Также в прокат вышли комедия УМНАЯ МАША (9,1 млн, одиннадцатая строчка), семейная картина ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ (4,7 млн, пятнадцатое место) и фильм-ужасов ЛОГОВО (4,1 млн, семнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 239 млн рублей, с учетом стран СНГ – 264 млн. Это на 11,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 40,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм ЭНКАНТО.

30.11.2022 Автор: Максим Острый