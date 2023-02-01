Официальная касса России: «Изумительный Морис» стартовал с третьего места

Сборы ЧЕБУРАШКИ по сравнению с прошлым уикендом снизились на 37,4% и составили 452 млн рублей. Для сравнения: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ на пятой неделе проката осваивало в свое время 205 млн. Всего в копилке семейного блокбастера уже 5,722 млрд рублей.

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ сохранил второе место в чарте. Падение его сборов составило лишь 20,2%, что является лучшим показателем в топ-10. Всего на счету фильма, согласно доступным данным, минимум 667 млн рублей.

Мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС стартовал с третьего места в рейтинги и 82,7 млн рублей. Это лучший показатель среди анимационных проектов «Вольги»; предыдущий рекорд принадлежал БАЛЕРИНЕ и составлял 76,8 млн.

Сборы за уикенд боевика ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ сократились на 46% и составили 70,9 млн рублей. Фильм, привлекший в общей сложности 502 млн, опережает график АГЕНТОВ А.Н.К.Л. (479 млн за аналогичный отрезок времени), но отстает от ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (731 млн).

Замкнул пятерку лучших еще один боевик – КРУШЕНИЕ. Фильм с Джерардом Батлером в главной роли заработал на старте 66,9 млн рублей, что значительно выше цифр ПАДЕНИЯ АНГЕЛА (27,3 млн) и ОХОТЫ НА ВОРОВ (32,7 млн).

По сравнению с первым уикендом на 55,7% снизились сборы испанского хоррора 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА. Общая касса проекта достигла 38,6 млн рублей, что выше итоговых цифр схожего по жанру ПОСЛЕДНЕГО ПРИШЕСТВИЯ ДЬЯВОЛА (35,5 млн).

На седьмом месте в рейтинге расположилась еще одна новинка, фильм ужасов с элементами фэнтези ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА. Проект смог привлечь 8,6 млн рублей, что сопоставимо с показателями ОСТРОВА ПРИЗРАКОВ (8,2 млн) и КРОВИ (8,8 млн).

Также в прокат вышли хоррор ТЕЛЕКИНЕЗ (1,6 млн рублей, 14-е место), драмеди НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА (1,2 млн, 16-е место), перевыпуск драмы ГОЛГОФА (1,1 млн, 17-е место) и анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 152. ДРУЗЬЯМ МОРОЗЫ НЕ ПОМЕХА (1 млн, 19-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 880 млн рублей, с учетом стран СНГ – 964 млн. Это на 24,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 121,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм АЛЛЕЯ КОШМАРОВ.

01.02.2023 Автор: Максим Острый