Официальная касса России: «Пес-самурай и город кошек» сохранил лидирующую позицию

Падение сборов мультфильма ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК на второй неделе проката составило 32,5%, что примерно на одном уровне с проектом КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (-0,5%) и лучше относительно БУКИ. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (-30,2%). Общая выручка проекта достигла 82,9 млн, что превышает итоговые цифры таких анимационных релизов «Вольги» как ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (70,5 млн) и АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (51,2, млн).

Семейная лента НАХИМОВЦЫ стартовала с 19,8 млн, уступив проектам с более комедийным уклоном – МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЕ (26,6 млн) и АРТЕКУ. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн).

Замкнул тройку лидеров сумевший превзойти ожидания хоррор КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА. Его выручка за уикенд достигла 15,2 млн, это выше цифр таких релизов как КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (13,8 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (13,8 млн).

Драма ОДНА, занявшая четвертое место, пополнила свою копилку на 8,9 млн. Ее общая касса вплотную приблизилась к отметке в 300 млн.

На пятом месте расположилась еще одна новика – французская комедия НЕ ЗВЕЗДИ! Картина стартовала с 8,4 млн, немного улучшив результат проекта КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (8,3 млн).

Восьмое место досталось драме АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ, за первый уикенд освоившей 3,3 млн. Это несколько ниже цифр недавней СТРАНЫ САШИ (4,1 млн).

Девятое место заняла комедия РАЗВОД. ФИЛЬМ ВТОРОЙ, вдвое уступившая первой части франшизы (3,0 млн и 6,3 млн соответственно).

Замкнул десятку комедийный триллер ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА (2,9 млн), не сумевший повторить цифры ВЕЧЕРИНКИ НАВЫЛЕТ (5 млн).

Также в прокат вышли комедия ПЕВИЦА НА ВСЮ ГОЛОВУ (2,0 млн, девятнадцатая строчка) и хоррор ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ (1,9 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 123 млн рублей, с учетом стран СНГ – 144 млн. Это на 12,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 67,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ.

02.08.2022 Автор: Максим Острый