Официальная касса России: лидерство сохраняет «Красная Шапочка»

Отечественный фильм КРАСНАЯ ШАПОЧКА по итогам второго уикенда собрал 30,6 млн рублей (-33,7%). Общая касса проекта составляет 85,8 млн. Этот результат оказался лучше показателей семейных картин МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (77,1 млн за тот же период) и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (68,4 млн), однако хуже кассы проекта АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (104 млн).

Фильм Джорджа Миллера ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ пополнил свой счет еще на 20,7 млн рублей (-24,9%), тем самым увеличив общие сборы до 175 млн. Проект опередил сборы четвертой части франшизы ПОСЛЕ (177 млн).

Следом по сборам уикенда идет постапокалиптический триллер ЭРА ВЫЖИВАНИЯ, заработавший на старте 15,4 млн рублей. Этот результат оказался больше, чем кассы фантастических картин ТИТАН (12,9 млн), ДЫШИ ВО МГЛЕ (11,3 млн) и ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (9,8 млн).

Российское роуд-муви ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ стартовало в прокате почти с 10,1 млн рублей. Новинка оказалась близка по сборам к картине ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА (11,6 млн).

Фильм ужасов ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ увеличил свою кассу до 79 млн рублей, собрав дополнительно почти 9,7 млн. Таким образом, проект является самым успешным независимым представителем жанра в 2022 году. Итоговый бокс-офис фильма ДЖИПЕРС КРИПЕРС 3 (33,9 млн) уже превзойден в 2,3 раза.

Фильм РЕШЕНИЕ УЙТИ Пака Чхан-ука заработал около 6,2 млн рублей, опередив результат корейских драм СЛУЖАНКА (5 млн) и ПЫЛАЮЩИЙ (4,5 млн). В Москве новинка вошла в тройку лучших релизов уикенда. Доля столичной аудитории в общих сборах проекта составила высокие 44%.

Семейная лента КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я достигла отметки 101 млн рублей (-20,6%). Фильм Виктории Фанасютиной стал четырнадцатым российским релизом этого года, которому покорились сборы в 100 млн.

Общие сборы мультфильма ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК достигли 192 млн рублей, постепенно приближаясь к бокс-офису мультфильма КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (199 млн).

Якутская комедия ЗИНА & ЛЕХА: ОПЕРАЦИЯ «ХВОСТ И ВЫМЯ» заработала 5,1 млн рублей в 23 кинотеатрах. Больше в истории якутского кинематографа на старте получала только драма ПУГАЛО (5,9 млн) в 2021 году, которая шла в кинотеатрах по всей стране. Среди фильмов, выходивших только в Якутии, прежний рекорд принадлежал криминальной комедии АГЕНТ МАМБО (4,8 млн).

Единственным хоррором, вошедшим в первую десятку, стал фильм ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (4,8 млн рублей). Для дистрибьютора «Кинологистика» это второй стартовый результат года после схожего по жанру проекта ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (6,1 млн).

Общая касса топ-20 уикенда в России составила 147 млн рублей, что на 10% меньше результата минувших выходных и на 88% хуже сборов аналогичного уикенда 2021 года. С учетом СНГ касса топ-20 релизов составила 158 млн рублей.

05.10.2022 Автор: Виолетта Палий