Сборы российских кинотеатров в сентябре показали рост на 3%

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», суммарные сборы российского кинопроката в сентябре 2022 года составили 1,034 млрд рублей, что на 3% больше, чем было в августе, а также на 70% меньше сборов сентября 2021-го. При пересчете в валюту касса месяца оказалась на уровне $17,173 млн – это на 4% больше относительно августа и на 63% ниже, чем кинотеатрам удалось заработать в сентябре минувшего года.

В течение девятого месяца 2022 года российские площадки продали 3,696 млн билетов, что на 6% ниже показателя августа 2022-го и на 69% меньше результата сентября 2021 года.

Киноплощадки России и СНГ совместными усилиями заработали в сентябре этого года 1,290 млрд рублей, что на 1% больше, чем месяцем ранее, но на 66% ниже сборов сентября 2021-го. За сентябрь в валюте кинотеатры заработали $21,205 млн, т.е. сборы остались на уровне августа 2022 года, но сократились относительно сентября 2021-го на 59%.

В сентябре было продано 5,045 млн билетов – в сравнении с августом 2022-го число зрителей сократилось на 4%, а относительно сентября 2021-го – на 61%.

10.10.2022 Автор: БК