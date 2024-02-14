Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
По итогам года российское кино за рубежом заработало $17,6 млн. Это лишь на 2,8% выше цифр 2022-го.
Уверенным лидером чарта стал мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА, заработавший к концу года $5 млн. Впечатляет разнообразие рынков, на которых картина шла в прокате: из общей суммы сборов $602 тысячи, например, пришлись на Вьетнам, $509 тысяч – на Италию, а $403 тысячи – на Австралию и $398 – на Францию. На второе место ворвалась фантастика МИРА, которая в Мексике привлекла $1,091 млн. Общая выручка проекта достигла $2,157 млн. На третье место сместилась драма ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО. Ее сборы по сравнению с третьим кварталом почти не изменились и составили $1,570 млн.
Упорная борьба развернулась за четвертую строчку в таблице. В итоге ее занял мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ – в его копилке к концу года было $1,200 млн. Замкнул пятерку лидеров анимационный релиз БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА ($1,170 млн). Места с шестого по десятое достались в основном мультфильмам. Среди них можно отметить успех франшизы «Маша и медведь» – ее новый выпуск смог привлечь $630 тысяч, проект занял восьмое место рейтинга. Общая касса российских проектов за пределами родины составила $17,6 млн. Это выше, чем было на счету у мексиканских релизов в международном прокате ($11,3 млн), но уступает итальянскому контенту ($26,1 млн). Уровень 2022 года превысить удалось, но до цифр двухлетней давности отечественные фильмы все-таки не добрались: в 2021-м их выручка за пределами страны достигла $18,2 млн.
|Год
|Сборы за рубежом
|2018
|$43 388 832
|2019
|$52 551 609
|2020
|$20 495 878
|2021
|$18 232 327
|2022
|$17 001 248
|2023
|$17 611 432
|Страна
|Сборы за рубежом, 01.01.23 – 31.12.23
|Япония
|$728 263 679
|Великобритания
|$121 055 198
|Франция
|$107 281 709
|Австралия
|$87 038 023
|Южная Корея
|$78 738 029
|Китай
|$67 975 828
|Испания
|$47 931 731
|Германия
|$35 434 504
|Италия
|$26 139 115
|Россия
|$17 611 432
|Мексика
|$11 275 868
|Бразилия
|$677 887
По данным Comscore. Учтены только фильмы, в которых страна указана основным или единственным производителем.
Самым прибыльным рынком для российских проектов по итогам года стала Франция: там отечественное кино заработало $2,144 млн. Второе место заняла Мексика с $1,860 млн. Бронза досталась Перу ($1,189 млн). Еще на двух территориях, в Южной Корее и Болгарии, касса российских фильмов превысила отметку в $1 млн.
|Страна
|Сборы
|1
|Франция
|$2 143 832
|2
|Мексика
|$1 859 509
|3
|Перу
|$1 188 849
|4
|Южная Корея
|$1 057 173
|5
|Болгария
|$1 001 754
|6
|ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман
|$977 560
|7
|Вьетнам
|$890 906
|8
|Италия
|$860 897
|9
|Бразилия
|$825 080
|10
|Израиль
|$802 188
Топ сборов российских релизов за рубежом целиком можно увидеть в новом печатном номере БК.
Фото: кадр из фильма КОТЫ ЭРМИТАЖА
14.02.2024 Автор: Максим Острый