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Аналитика


Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году

По итогам года российское кино за рубежом заработало $17,6 млн. Это лишь на 2,8% выше цифр 2022-го.

Уверенным лидером чарта стал мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА, заработавший к концу года $5 млн. Впечатляет разнообразие рынков, на которых картина шла в прокате: из общей суммы сборов $602 тысячи, например, пришлись на Вьетнам, $509 тысяч – на Италию, а $403 тысячи – на Австралию и $398 – на Францию. На второе место ворвалась фантастика МИРА, которая в Мексике привлекла $1,091 млн. Общая выручка проекта достигла $2,157 млн. На третье место сместилась драма ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО. Ее сборы по сравнению с третьим кварталом почти не изменились и составили $1,570 млн.

Упорная борьба развернулась за четвертую строчку в таблице. В итоге ее занял мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ – в его копилке к концу года было $1,200 млн. Замкнул пятерку лидеров анимационный релиз БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА ($1,170 млн). Места с шестого по десятое достались в основном мультфильмам. Среди них можно отметить успех франшизы «Маша и медведь» – ее новый выпуск смог привлечь $630 тысяч, проект занял восьмое место рейтинга. Общая касса российских проектов за пределами родины составила $17,6 млн. Это выше, чем было на счету у мексиканских релизов в международном прокате ($11,3 млн), но уступает итальянскому контенту ($26,1 млн). Уровень 2022 года превысить удалось, но до цифр двухлетней давности отечественные фильмы все-таки не добрались: в 2021-м их выручка за пределами страны достигла $18,2 млн.

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2023 ГОДАХ
Год Сборы за рубежом
2018 $43 388 832
2019 $52 551 609
2020 $20 495 878
2021 $18 232 327
2022 $17 001 248
2023 $17 611 432

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА
Страна Сборы за рубежом, 01.01.23 – 31.12.23
Япония $728 263 679
Великобритания $121 055 198
Франция $107 281 709
Австралия $87 038 023
Южная Корея $78 738 029
Китай $67 975 828
Испания $47 931 731
Германия $35 434 504
Италия $26 139 115
Россия $17 611 432
Мексика $11 275 868
Бразилия $677 887

По данным Comscore. Учтены только фильмы, в которых страна указана основным или единственным производителем.

Самым прибыльным рынком для российских проектов по итогам года стала Франция: там отечественное кино заработало $2,144 млн. Второе место заняла Мексика с $1,860 млн. Бронза досталась Перу ($1,189 млн). Еще на двух территориях, в Южной Корее и Болгарии, касса российских фильмов превысила отметку в $1 млн.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В 2023 ГОДУ
  Страна Сборы
1 Франция $2 143 832
2 Мексика $1 859 509
3 Перу $1 188 849
4 Южная Корея $1 057 173
5 Болгария $1 001 754
6 ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман $977 560
7 Вьетнам $890 906
8 Италия $860 897
9 Бразилия $825 080
10 Израиль $802 188

Топ сборов российских релизов за рубежом целиком можно увидеть в новом печатном номере БК.

Фото: кадр из фильма КОТЫ ЭРМИТАЖА

14.02.2024 Автор: Максим Острый

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