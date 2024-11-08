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Аналитика


Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за три квартала 2024 года

Общая выручка за минувшие девять месяцев достигла $15,3 млн

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за три квартала 2024 года.

В третьем квартале темпы сборов отечественного контента за пределами России продолжили снижение. За период с июля по сентябрь российские проекты заработали лишь $1,136 млн.

Тем не менее, общая выручка за рубежом за минувшие девять месяцев достигла $15,3 млн. Для сравнения, международная касса российских проектов за весь 2023 год составила $17,6 млн. В 2022 году на аналогичном отрезке этот показатель равнялся $11,8 млн.

Значительных изменений в первой десятке в целом за последние три месяца не произошло. Первая строчка в чарте самых успешных проектов вновь досталась выпускам франшизы «Маша и медведь» ($2,773 млн). Второе место в рейтинге занял хит прошлого года КОТЫ ЭРМИТАЖА ($2,139 млн). Бронзу получил мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($2,082 млн).

Лучшим среди игровых проектов по-прежнему остается триллер Я ИДУ ИГРАТЬ ($1,04 млн) кинокомпании «Базелевс продакшн», сделанный при участии «МТС Медиа».

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2024 ГОДАХ

Год

Сборы за рубежом

2018

$43 388 832

2019

$52 551 609

2020

$20 495 878

2021

$18 232 327

2022

$17 001 248

2023

$17 611 432

I-III кв. 2024

$15 292 361

Что касается основных рынков, на которых работали российские проекты, то лидерство по этому параметру сохраняет Китай с $1,812 млн, на втором месте – Бразилия с $1,173 млн. Бронза после трех кварталов досталась Мексике: там отечественные проекты освоили в прокате $1,150 млн. Можно отметить поднявшееся на пятую позицию Перу с $1,012 млн.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2024 ГОДА

 

Страна

Сборы

1.

Китай

$1 811 873

2.

Бразилия

$1 173 459

3.

Мексика

$1 150 116

4.

Италия

$1 100 954

5.

Перу

$1 011 999

Стоит отметить, что по уровню международных сборов локального контента Россия опережает Мексику ($5,4 млн) и Бразилию ($2,9 млн), но уступает, в частности, Испании ($18,4 млн) и Германии ($27,5 млн).

Топ сборов российских релизов за рубежом целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из фильма КОТЫ ЭРМИТАЖА

08.11.2024 Автор: Максим Острый

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