Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за три квартала 2024 года
Общая выручка за минувшие девять месяцев достигла $15,3 млн
БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за три квартала 2024 года.
В третьем квартале темпы сборов отечественного контента за пределами России продолжили снижение. За период с июля по сентябрь российские проекты заработали лишь $1,136 млн.
Тем не менее, общая выручка за рубежом за минувшие девять месяцев достигла $15,3 млн. Для сравнения, международная касса российских проектов за весь 2023 год составила $17,6 млн. В 2022 году на аналогичном отрезке этот показатель равнялся $11,8 млн.
Значительных изменений в первой десятке в целом за последние три месяца не произошло. Первая строчка в чарте самых успешных проектов вновь досталась выпускам франшизы «Маша и медведь» ($2,773 млн). Второе место в рейтинге занял хит прошлого года КОТЫ ЭРМИТАЖА ($2,139 млн). Бронзу получил мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($2,082 млн).
Лучшим среди игровых проектов по-прежнему остается триллер Я ИДУ ИГРАТЬ ($1,04 млн) кинокомпании «Базелевс продакшн», сделанный при участии «МТС Медиа».
СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2024 ГОДАХ
|
Год
|
Сборы за рубежом
|
2018
|
$43 388 832
|
2019
|
$52 551 609
|
2020
|
$20 495 878
|
2021
|
$18 232 327
|
2022
|
$17 001 248
|
2023
|
$17 611 432
|
I-III кв. 2024
|
$15 292 361
Что касается основных рынков, на которых работали российские проекты, то лидерство по этому параметру сохраняет Китай с $1,812 млн, на втором месте – Бразилия с $1,173 млн. Бронза после трех кварталов досталась Мексике: там отечественные проекты освоили в прокате $1,150 млн. Можно отметить поднявшееся на пятую позицию Перу с $1,012 млн.
ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2024 ГОДА
|
|
Страна
|
Сборы
|
1.
|
Китай
|
$1 811 873
|
2.
|
Бразилия
|
$1 173 459
|
3.
|
Мексика
|
$1 150 116
|
4.
|
Италия
|
$1 100 954
|
5.
|
Перу
|
$1 011 999
Стоит отметить, что по уровню международных сборов локального контента Россия опережает Мексику ($5,4 млн) и Бразилию ($2,9 млн), но уступает, в частности, Испании ($18,4 млн) и Германии ($27,5 млн).
Топ сборов российских релизов за рубежом целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.
Фото: кадр из фильма КОТЫ ЭРМИТАЖА
08.11.2024 Автор: Максим Острый