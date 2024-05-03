Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в первом квартале 2024 года
Общая их выручка за период с января по март достигла $11,025 млн
БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за январь-март 2024 года.
Общая их выручка за рубежом достигла $11,025 млн. Для сравнения, в первом квартале 2023 года этот показатель равнялся $5,037 млн, в 2022-м – $3,575 млн, а в 2021-м – $8,485.
Первая строчка чарта досталась выпускам франшизы «Маша и медведь». На 22 территориях мультфильмы студии «Анимаккорд» заработали $2,772 млн. Из этой суммы $712 тысяч пришлись на Мексику, $553 тысячи – на Бразилию.
Второе место в рейтинге занял еще один анимационный релиз, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. В шести странах его касса достигла $1,507 млн. Наибольшего успеха картина добилась в Италии ($770 тысяч).
Замкнул тройку лидеров хит прошлого года КОТЫ ЭРМИТАЖА, копилка которого за первый квартал 2024-го пополнилась на $1,436 млн. Прокат в Испании принес проекту $673 тысячи.
Лучшим среди игровых проектов стал триллер Я ИДУ ИГРАТЬ кинокомпании «Базелевс продакшн», сделанный при участии «МТС Медиа». В его активе – $1,037 млн, заработанные 7 странах. В Мексике лента привлекла $348 тысяч.
СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2024 ГОДАХ
|
Год
|
Сборы за рубежом
|
2018
|
$43 388 832
|
2019
|
$52 551 609
|
2020
|
$20 495 878
|
2021
|
$18 232 327
|
2022
|
$17 001 248
|
2023
|
$17 611 432
|
I кв. 2024
|
$11 025 477
По итогам первого квартала текущего года наиболее актуальным рынком для российского контента стала Бразилия, принесшая отечественной продукции $1,152 млн. Совсем немного нее отстали Мексика ($1,06 млн), Италия ($1,052 млн) и Китай ($1,024 млн).
ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА
|
|
Страна
|
Сборы
|
1.
|
Бразилия
|
$1 151 963
|
2.
|
Мексика
|
$1 060 068
|
3.
|
Италия
|
$1 052 466
|
4.
|
Китай
|
$1 023 785
|
5.
|
ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман
|
$777 271
В общей сложности в первом квартале 2024 года за рубежом работали 33 российских современных полнометражных релиза, что превышает показатели 2022-го (27) и 2023-го (30) годов. Число рынков, на которых был представлен российский контент, составило 46.
Топ сборов российских релизов за рубежом целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.
Фото: кадр из мультсериала «Маша и медведь»
03.05.2024 Автор: Максим Острый