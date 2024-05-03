Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в первом квартале 2024 года

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене за январь-март 2024 года.

Общая их выручка за рубежом достигла $11,025 млн. Для сравнения, в первом квартале 2023 года этот показатель равнялся $5,037 млн, в 2022-м – $3,575 млн, а в 2021-м – $8,485.

Первая строчка чарта досталась выпускам франшизы «Маша и медведь». На 22 территориях мультфильмы студии «Анимаккорд» заработали $2,772 млн. Из этой суммы $712 тысяч пришлись на Мексику, $553 тысячи – на Бразилию.

Второе место в рейтинге занял еще один анимационный релиз, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. В шести странах его касса достигла $1,507 млн. Наибольшего успеха картина добилась в Италии ($770 тысяч).

Замкнул тройку лидеров хит прошлого года КОТЫ ЭРМИТАЖА, копилка которого за первый квартал 2024-го пополнилась на $1,436 млн. Прокат в Испании принес проекту $673 тысячи.

Лучшим среди игровых проектов стал триллер Я ИДУ ИГРАТЬ кинокомпании «Базелевс продакшн», сделанный при участии «МТС Медиа». В его активе – $1,037 млн, заработанные 7 странах. В Мексике лента привлекла $348 тысяч.

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2024 ГОДАХ

Год Сборы за рубежом 2018 $43 388 832 2019 $52 551 609 2020 $20 495 878 2021 $18 232 327 2022 $17 001 248 2023 $17 611 432 I кв. 2024 $11 025 477

По итогам первого квартала текущего года наиболее актуальным рынком для российского контента стала Бразилия, принесшая отечественной продукции $1,152 млн. Совсем немного нее отстали Мексика ($1,06 млн), Италия ($1,052 млн) и Китай ($1,024 млн).

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

Страна Сборы 1. Бразилия $1 151 963 2. Мексика $1 060 068 3. Италия $1 052 466 4. Китай $1 023 785 5. ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман $777 271

В общей сложности в первом квартале 2024 года за рубежом работали 33 российских современных полнометражных релиза, что превышает показатели 2022-го (27) и 2023-го (30) годов. Число рынков, на которых был представлен российский контент, составило 46.

Топ сборов российских релизов за рубежом целиком будет доступен в новом электронном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

Фото: кадр из мультсериала «Маша и медведь»

03.05.2024 Автор: Максим Острый