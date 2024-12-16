Волшебники против богатырей: анализ грядущей «новогодней битвы»

С точки зрения жанрового разнообразия грядущая «новогодняя битва» кажется еще более скудной, чем прошлогодняя. Нас ждет очередное соревнование между семейными и комедийными релизами – правда, на этот раз единоличного доминирования прокатчика «Централ Партнершип» не будет. В этом году два главных праздничных релиза представлены разными дистрибьюторами, поэтому кинотеатры ждет не метафорическая, а самая что ни на есть настоящая битва, в первую очередь – за сеансы.

С одной стороны, каждый из праздничных хедлайнеров проката выглядит максимально убедительно в роли потенциального блокбастера и кассового хита. С другой, несколько удручает тот факт, что два главных новогодних релиза – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ – мало того, что стартуют на одной дате, 1 января, так еще и работают исключительно на одинаковую целевую аудиторию. Да, семейное кино – наиболее востребованный жанр в зимние праздники, но хватит ли зрителей на два столь амбициозных проекта? В прошлом году лидеры «НГ-битвы» ХОЛОП 2 и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ максимально выработали свой кассовый потенциал как раз за счет того, что удачно поделили между собой взрослую и детскую аудитории. Сейчас же может случиться так, что какой-то из релизов (а возможно, и оба) не сможет выйти на свои внушительные эстимейты. По крайней мере, такая угроза есть относительно количества зрителей, поскольку за счет рекордного роста цены билета заработать на двоих 7 млрд рублей будет несколько проще.

Ответ на вопрос, кто выйдет победителем из этой битвы, не такой однозначный. Рейтинги ожидания ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА внушают оптимизм создателям, да и прием, который получил ролик фильма в сети, говорит о том, что зрителей заинтересовал технический уровень, на котором выполнена картина. А уж о том, насколько в стране популярен первоисточник в виде книги Александра Волкова, и говорить не приходится. Все это позволяет нам выбрать в качестве фаворита фильм Игоря Волошина. Тем не менее за ФИНИСТОМ стоит не только бренд популярной и любимой в стране франшизы, но и студия Yellow, Black and White, чьи релизы пять лет подряд выигрывали «новогоднюю битву». Снижающим прогноз фактором здесь, пожалуй, является то, что перед нами не номерная часть франшизы про похождения Ивана, а спин-офф про ее менее популярного героя. Немаловажным критерием здесь будет и роспись, которую получит каждая из картин. Уже сейчас поступают жалобы от кинотеатров на то, что дистрибьюторы хотят нереалистичное количество сеансов для каждого из проектов. Скорее всего во время новогодних каникул обоим релизам отойдет около 70–80% всех сеансов, что крайне затруднит положение других участников «НГ-битвы».

Январский прокат пройдет под знаменем семейного кино, но и декабрьский будет мало чем от него отличаться. Большую ставку и создатели, и кинотеатры делают на проект ДОМОВЕНОК КУЗЯ, который призван сыграть на ностальгии родителей, но при этом и привлечь детей за счет CGI-персонажей и сильной юмористической составляющей, за которую будет отвечать озвучка Сергея Бурунова. Проект с такими вводными кажется беспроигрышным, однако сильнейшая жанровая конкуренция может преподнести неприятный сюрприз, в том числе и в вопросе росписи на новогодние праздники. Еще сложнее выглядит ситуация для фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД. Первая часть франшизы стала неожиданным хитом, заработавшим в прокате свыше 600 млн рублей. Но тогда проект выступал без конкуренции, сейчас же, на фоне более дорогих и событийных противников, он рискует затеряться. Прокатчик довольно мудро перенес премьеру фильма на 12 декабря, тем самым дав ему возможность разогнаться на старте и уже за счет «сарафана» проложить себе путь к новогоднему прокату.

Главным анимационным релизом «НГ-битвы» вновь станет проект студии «Мельница». Стабильность – признак мастерства: не зря на прошлый Новый год очередная часть «богатырской» франшизы взяла для себя историческую миллиардную планку сборов. Впрочем, новинке этого года ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 эта престижная отметка вряд ли покорится. Во-первых, данная франшиза всегда была менее популярна, чем история про трех богатырей. Во-вторых, семейные релизы этого года сами активно используют компьютерную анимацию, что создаст дополнительную конкуренцию. Тем не менее студия явно переживает определенный ренессанс, и уверенное лидерство в мультипликационном сегменте ей обеспечено. А вот за самого юного зрителя в декабре развернется нешуточная битва между проектами МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС и ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Оба мультфильма имеют за плечами сильные анимационные бренды и оба уже показывали в российском прокате сборы свыше 100 млн рублей. Конечно, тот факт, что их основной целевой аудиторией являются дети младшего школьного возраста, несколько ограничивает кассовый потенциал картин относительно других схожих по жанру проектов этой зимы, зато комфортный хронометраж позволит им получить роспись на праздниках даже в малозальных кинотеатрах. Но для этого у релизов сначала должен будет сложиться положительный «сарафан».

За более возрастную аудиторию поборются между собой сразу пять отечественных комедий. Правда, реальные шансы заполучить хорошую роспись в праздничную неделю есть лишь у двух из них. Лидером здесь должна стать очередная, на этот раз одиннадцатая часть франшизы ЕЛКИ. В 2022-м серия довольно триумфально вернулась на экраны, собрав почти 600 млн рублей. Уже в прошлом году юбилейная, десятая часть показала откат в сборах, записав на свой счет лишь 386 млн. Скорее всего тенденция по снижению выручки продолжится и в 2024-м, правда, уже не столь радикально. В конце концов, широко известный бренд, богатый актерский состав и новогодняя атмосфера должны будут стать залогом успеха праздничного альманаха. Основным конкурентом новогодней франшизе видится очередной проект с Павлом Прилучным в главной роли ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ. Новинка не побоялась встать на 1 января, и во многом ее кассовый успех будет зависеть от того, насколько кинотеатры поверят в потенциал ленты и распишут ее в праздничную неделю. В любом случае в первые дни нового года именно релиз Кинокомпании братьев Андреасян должен будет стать главным предложением для взрослой аудитории.

Открыла праздничную гонку уже 5 декабря комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ с целой плеядой резидентов телеканала ТНТ в актерском составе. На данный момент сборы фильма, согласно ЕАИС, составили 136 млн рублей. Достаточно схоже концептуально выглядят стартующие 19 декабря БРАТЬЯ. Правда, в их случае акцент сделан на двух вполне конкретных звездах – Филиппе Киркорове и Денисе Дорохове. Судя по первым промоматериалам, аудитория приняла проект скорее настороженно, однако предыдущая попытка продюсера Тимура Вайнштейна столкнуть в одном фильме двух абсолютно не похожих друг на друга медийных персон подарила прокату кассовый хит ТЕЩА. Здесь у исполнителей главных ролей все же нет такой же истории противостояния, какая была у Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой, поэтому и ожидания от новинки очевидно ниже. Еще одна отечественная комедия, СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ, тоже выходит в прокат с информационной поддержкой канала ТНТ, что несколько уравнивает все три проекта в информационном поле. Релиз вполне ложится в тренд комедий прошлых лет, таких как НОВОГОДНИЙ ШЕФ, ТАЙНЫЙ САНТА и НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ, выходивших в прокат примерно в эти же даты и привлекших на свои сеансы от 200 тысяч до 300 тысяч зрителей, в зависимости от «сарафана».

Самым необычным релизом декабря по праву может считаться фантастический проект Макса Шишкина ПОСЛЕДНИЙ РОНИН. У киноманской аудитории к нему повышенный интерес, о чем свидетельствуют (и чем объясняются) его высокие рейтинги ожидания. Однако у фильма сложный жанр постапокалиптического боевика, который в России никогда не пользовался особым спросом, а взрослый возрастной рейтинг отрезает от него подростков, которым новинка могла бы прийтись по вкусу. В любом случае кассовый потенциал фильма является одной из загадок этой «новогодней битвы», поэтому мы решили осторожно подойти к его оценке, даже несмотря на то, что в праздничную неделю РОНИН может стать хорошим контрпрограммированием многочисленным комедиям и сказкам. Тем не менее не исключаем, что сборы необычного жанрового проекта смогут удивить и нас, и кинотеатры.

В отличие от прошлого года, когда в новогоднем прокате можно было найти крупную иностранную новинку ФЕРРАРИ, эти праздники останутся без подобного релиза. Не исключено, конечно, что до первых чисел января доберутся семейные ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3, но, учитывая конкуренцию в этом жанровом сегменте, такой исход кажется маловероятным. Значительно больше шансов заполучить кусок кассового «пирога» у необычного проекта БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА. Как правило, музыкальные ленты всегда отлично себя чувствуют на праздниках, к тому же имя Робби Уильямса – не пустой звук для отечественной публики. Однако своеобразный концепт картины, в которой главный герой предстает в образе обезьяны, во многом консервативному российскому зрителю может показаться чрезмерно вычурным. Подобное кино могло бы рассчитывать на хороший «сарафан» среди молодежной аудитории и, как следствие, на хорошую работу в длину, но специфика предновогодних дат такова, что если новинка не раскроется на первой неделе проката, то с 1 января количество ее сеансов радикально уменьшится.

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ

16.12.2024 Автор: Георгий Романов