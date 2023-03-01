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Аналитика


Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Нюрнберг»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную драму НЮРНБЕРГ (NMG), комедию БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (AK), мультфильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (VLG) и драму Петра Тодоровского ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (CRP).

Новая картина Николая Лебедева НЮРНБЕРГ предварительно заработала 2,965 млн рублей. Новинка ощутимо обошла другие военные драмы 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн) и ДЕВЯТАЕВ (873,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 78,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
НЮРНБЕРГ 2,965
1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 1,580
ПЕРВЫЙ ОСКАР 0,896
ДЕВЯТАЕВ 0,874

2,1 млн рублей на предпродажах освоила комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ. Новинка уступила аналогу МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 118,5 млн), но превзошла комедии НЕПОСЛУШНИК 2 (1,573 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн) и КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (716,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 150,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ 2,938
БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,095
НЕПОСЛУШНИК 2 1,573
КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 0,716

Мультфильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК отметился предпродажами в размере 177,4 тысяч рублей. Новая анимация «Вольги» оставила позади ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн), но уступила другим мультфильмам прокатчика ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (398,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (279 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн) и ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (232,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК 398,1
АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ 279,0
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 232,9
ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 177,4
ПОБЕГ  ИЗ КОСМОСА 107,1

Отечественная драма Петра Тодоровского ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК заработала 126,2 тысяч рублей. Премьера уступила похожему фильму ПО-МУЖСКИ (258,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн), а также фильму СЕСТРЫ (168,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), где также вместе сыграли Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум.

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПО-МУЖСКИ 258,4
СЕСТРЫ 168,4
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 126,2

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01.03.2023 Автор: Никита Никитин

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