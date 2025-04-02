Предпродажи уикенда: «Батя 2. Дед» опережает «Тещу»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию БАТЯ 2. ДЕД (CP), фэнтези-хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG) и костюмированную драму ПАДЕНИЕ КОРОНЫ (RWV), психологический триллер ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (AK) и хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ (KNLG).

Предпродажи долгожданной комедии БАТЯ 2. ДЕД достигли превосходных 19,2 млн рублей. Новинка легко превзошла большинство референсов, включая ностальгический проект РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн). Также позади остались комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн), ТЕЩА (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 211 млн), О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 133,6 млн), НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (5 млн рублей, стартовые сборы – 224 млн), РОДНЫЕ (2,6 млн, стартовые сборы – 196 млн) ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (2,175 млн рублей, стартовые сборы – 149,2 млн), ЗЯТЬ (1,285 млн рублей, стартовые сборы – 86,1 млн), БРАТЬЯ (1,134 млн рублей, стартовые сборы – 59,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) БАТЯ 2. ДЕД 19,214 РУКИ ВВЕРХ! 9,600 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ 6,200 ТЕЩА 5,466 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ 5,381 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА 5,017 РОДНЫЕ 2,608 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 2,175 ЗЯТЬ 1,285 БРАТЬЯ 1,134

Комедийное хоррор-фэнтези СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА предварительно собрало 342,3 тысяч рублей. Новинка расположилась ниже другого проекта А24 ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн), но превзошла ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (297,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,4 млн) и ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (265,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ВСЕ СТРАХИ БО 694,8 СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА 342,3 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 297,7 ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ 265,8

Историческая драма ПАДЕНИЕ КОРОНЫ предварительно освоила 212,2 тысячи рублей. Картина не дотянулась до лент МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (543,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 11 млн) и ДВЕ КОРОЛЕВЫ (234 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,4 млн), но обогнала судебную ретро-драму ОФИЦЕР И ШПИОН (202,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 7 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ 543,9 ДВЕ КОРОЛЕВЫ 234,0 ПАДЕНИЕ КОРОНЫ 212,2 ОФИЦЕР И ШПИОН 202,1

С результатом 50,7 тысяч триллер ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ уступил хоррору ПАУТИНА СТРАХА (76,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн), но в то же время обошел другой фильм ужасов ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (47,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПАУТИНА СТРАХА 76,4 ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ 50,7 ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ 47,2

Фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ.ОДЕРЖИМАЯ освоил 27 тысячи рублей. Это меньше, чем было у аналогов КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), но больше данных ленты ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (15,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5 ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5 ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ.ОДЕРЖИМАЯ 27,0 ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ 15,1

Фото: кадр со съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД

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02.04.2025 Автор: Никита Никитин