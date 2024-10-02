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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Василиса» обошла «Красную шапочку»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI) комедии ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP) и ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ (NMG), мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ (AK) и боевик АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF).

Предпродажи сказочной картины ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ составили 951,5 тыс рублей. Новинка проиграла прошлогоднему сказочному хиту компании  «Нашего кино» БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), но зато обошла другие аналоги – КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,2 млн) и ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 49,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704
ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 0,951
КРАСНАЯ ШАПОЧКА 0,662
ЭБИГЕЙЛ 0,382

Мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ предварительно собрал 198,4 тысяч рублей. Новинка выступила хуже большинства предшествующих анимационных проектов, среди которых ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (403,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 36 млн), ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (237 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн) и ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (216,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн). Одновременно с этим проект обогнал анимацию ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 403,3
ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 237,0
ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ 216,5
ФОРМУЛА ВОДЫ 198,4
ОГОНЕК-ОГНИВО 157,6

Комедийный боевик АГЕНТ НА УИКЕНД предварительно освоил 147,7 тысяч рублей. Новинка превзошла аналоги ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), но отстала от картины КОД 355 (161 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,7 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КОД 355 161,0
АГЕНТ НА УИКЕНД 147,7
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ 136,1
МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР 88,4

Из двух рассмотренных отечественных комедий уикенда вперед вырвалась ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, собравшая 75,3 тысяч рублей. Новинка ненамного презошла ленту БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но проиграла таким комедиям как ГЛУБЖЕ (273,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,4 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн). 

В свою очередь, предпродажи картины ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ достигли 32,3 тысяч рублей. Новинка уступила большинству предшественников, включая комедии НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн) и Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (74,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ГЛУБЖЕ 273,1
КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ 137,6
ЮРА ДВОРНИК 113,4
НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 83,1
ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! 75,3
Я НА ПЕРЕМОТКЕ! 74,6
БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8
СОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ 32,3

Фото: кадр из фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

02.10.2024 Автор: Никита Никитин

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