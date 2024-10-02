Предпродажи уикенда: «Василиса» обошла «Красную шапочку»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI) комедии ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP) и ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ (NMG), мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ (AK) и боевик АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF).
Предпродажи сказочной картины ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ составили 951,5 тыс рублей. Новинка проиграла прошлогоднему сказочному хиту компании «Нашего кино» БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), но зато обошла другие аналоги – КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,2 млн) и ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 49,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,704
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|0,951
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|0,662
|ЭБИГЕЙЛ
|0,382
Мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ предварительно собрал 198,4 тысяч рублей. Новинка выступила хуже большинства предшествующих анимационных проектов, среди которых ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (403,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 36 млн), ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (237 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн) и ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (216,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн). Одновременно с этим проект обогнал анимацию ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|403,3
|ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
|237,0
|ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ
|216,5
|ФОРМУЛА ВОДЫ
|198,4
|ОГОНЕК-ОГНИВО
|157,6
Комедийный боевик АГЕНТ НА УИКЕНД предварительно освоил 147,7 тысяч рублей. Новинка превзошла аналоги ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), но отстала от картины КОД 355 (161 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КОД 355
|161,0
|АГЕНТ НА УИКЕНД
|147,7
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
|136,1
|МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР
|88,4
Из двух рассмотренных отечественных комедий уикенда вперед вырвалась ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, собравшая 75,3 тысяч рублей. Новинка ненамного презошла ленту БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но проиграла таким комедиям как ГЛУБЖЕ (273,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,4 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн).
В свою очередь, предпродажи картины ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ достигли 32,3 тысяч рублей. Новинка уступила большинству предшественников, включая комедии НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн) и Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (74,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГЛУБЖЕ
|273,1
|КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ
|137,6
|ЮРА ДВОРНИК
|113,4
|НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ
|83,1
|ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!
|75,3
|Я НА ПЕРЕМОТКЕ!
|74,6
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|73,8
|СОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
|32,3
Фото: кадр из фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
02.10.2024 Автор: Никита Никитин