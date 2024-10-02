Предпродажи уикенда: «Василиса» обошла «Красную шапочку»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фэнтези ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI) комедии ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP) и ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ (NMG), мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ (AK) и боевик АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF).

Предпродажи сказочной картины ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ составили 951,5 тыс рублей. Новинка проиграла прошлогоднему сказочному хиту компании «Нашего кино» БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), но зато обошла другие аналоги – КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,2 млн) и ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 49,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704 ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 0,951 КРАСНАЯ ШАПОЧКА 0,662 ЭБИГЕЙЛ 0,382

Мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ предварительно собрал 198,4 тысяч рублей. Новинка выступила хуже большинства предшествующих анимационных проектов, среди которых ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (403,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 36 млн), ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (237 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн) и ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (216,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,4 млн). Одновременно с этим проект обогнал анимацию ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 403,3 ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ 237,0 ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ 216,5 ФОРМУЛА ВОДЫ 198,4 ОГОНЕК-ОГНИВО 157,6

Комедийный боевик АГЕНТ НА УИКЕНД предварительно освоил 147,7 тысяч рублей. Новинка превзошла аналоги ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), но отстала от картины КОД 355 (161 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КОД 355 161,0 АГЕНТ НА УИКЕНД 147,7 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ 136,1 МОЯ ЖЕНА - КИЛЛЕР 88,4

Из двух рассмотренных отечественных комедий уикенда вперед вырвалась ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, собравшая 75,3 тысяч рублей. Новинка ненамного презошла ленту БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но проиграла таким комедиям как ГЛУБЖЕ (273,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,4 млн), КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ (137,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн) и ЮРА ДВОРНИК (113,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21 млн).

В свою очередь, предпродажи картины ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ достигли 32,3 тысяч рублей. Новинка уступила большинству предшественников, включая комедии НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн) и Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (74,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ГЛУБЖЕ 273,1 КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ 137,6 ЮРА ДВОРНИК 113,4 НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 83,1 ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! 75,3 Я НА ПЕРЕМОТКЕ! 74,6 БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8 СОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ 32,3

Фото: кадр из фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

02.10.2024 Автор: Никита Никитин