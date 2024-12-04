Предпродажи уикенда: среди новинок вперед вырвались «Маша и Медведь. Парк Чудес» и «Звезды в Сибири»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотри комедии ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (CP), ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ (CRP) и МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (NKI), триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО (PRD), драму ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ (AK), а также мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG).

В рассматриваемой нами временной точке по предпродажам лидирует анимация МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС. С результатом в 1,054 млн рублей новинка уступила предыдущей части франшизы МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,85 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), но оставила позади проекты МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» 1,851 МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС 1,054 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673 БАРБОСКИНЫ TEAM 0,404

В активе очередного проекта во главе с Сергеем Светлаковым ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ набралось 1,003 млн рублей. Это больше предпродаж комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), но меньше, чем было у БЕСПРИНЦИПНЫХ В ДЕРЕВНЕ (2,181 млн, стартовые сборы – 107,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181 ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ 1,003 ТУР С ИВАНУШКАМИ 0,874 LOVE 0,633

Из двух картин для взрослой аудитории вперед вырвались ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДИССЕЯ, собравшие 141,4 тысячи рублей. Картина с участием Рэйфа Фаинса и Жюльет Бинош уступила недавнему КОНКЛАВУ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), но превзошла картины ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ (83,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн) и МАКБЕТ (62,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).

В свою очередь, криминальный триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО предварительно заработал 99,2 тысячи рублей. Новинка выступила на уровне аналога МИЗАНТРОП (112,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и минимально обошла ЗВУК СВОБОДЫ (98 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) КОНКЛАВ 1 128,4 ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ 141,4 МИЗАНТРОП 112,1 БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО 99,2 ЗВУК СВОБОДЫ 98,0 ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ 83,3 МАКБЕТ 67,2

Из двух комедий для семейной аудитории вперед вырвалась лента МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО с результатом 162,6 тысячи рублей. Новинка уступила лентам ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (750,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,6 млн), МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (333 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но обошла картины КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (99,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 5 млн) и ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн).

Семейный проект ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ предварительно освоил 72,9 тысячи рублей. Новинка проиграла лентам МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), но оставила позади проект 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (63,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ 750,2 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 580,8 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 544,1 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН 333,0 МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО 162,6 НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ 111,6 КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ 99,3 ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ 72,9 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ 65,3 ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 53,5

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ

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04.12.2024 Автор: Никита Никитин