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Аналитика


Предпродажи уикенда: среди новинок вперед вырвались «Маша и Медведь. Парк Чудес» и «Звезды в Сибири»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотри комедии ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (CP), ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ (CRP) и МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (NKI), триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО (PRD), драму ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ (AK), а также мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG). 

В рассматриваемой нами временной точке по предпродажам лидирует анимация МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС. С результатом в 1,054 млн рублей новинка уступила предыдущей части франшизы МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,85 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), но оставила позади проекты  МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж

(млн рублей)
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» 1,851
МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС 1,054
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673
БАРБОСКИНЫ TEAM 0,404

В активе очередного проекта во главе с Сергеем Светлаковым ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ набралось 1,003 млн рублей. Это больше предпродаж комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), но меньше, чем было у БЕСПРИНЦИПНЫХ В ДЕРЕВНЕ (2,181 млн, стартовые сборы – 107,3 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж

(млн рублей)
БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181
ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ 1,003
ТУР С ИВАНУШКАМИ 0,874
LOVE 0,633

Из двух картин для взрослой аудитории вперед вырвались ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДИССЕЯ, собравшие 141,4 тысячи рублей. Картина с участием Рэйфа Фаинса и Жюльет Бинош уступила недавнему КОНКЛАВУ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), но превзошла картины ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ (83,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн) и МАКБЕТ (62,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн). 

В свою очередь, криминальный триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО предварительно заработал 99,2 тысячи рублей. Новинка выступила на уровне аналога МИЗАНТРОП (112,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и минимально обошла ЗВУК СВОБОДЫ (98 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс рублей)
КОНКЛАВ 1 128,4
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ 141,4
МИЗАНТРОП 112,1
БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО 99,2
ЗВУК СВОБОДЫ 98,0
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ 83,3
МАКБЕТ 67,2

Из двух комедий для семейной аудитории вперед вырвалась лента МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО с результатом 162,6 тысячи рублей. Новинка уступила лентам ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (750,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,6 млн), МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (333 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но обошла картины КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (99,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 5 млн) и ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн).

Семейный проект ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ предварительно освоил 72,9 тысячи рублей. Новинка проиграла лентам МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), но оставила позади проект 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (63,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж

(тыс. рублей)
ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ 750,2
МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 580,8
МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 544,1
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН 333,0
МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО 162,6
НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ 111,6
КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ 99,3
ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ 72,9
7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ 65,3
ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 53,5

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ

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04.12.2024 Автор: Никита Никитин

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