Предпродажи уикенда: среди новинок вперед вырвались «Маша и Медведь. Парк Чудес» и «Звезды в Сибири»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотри комедии ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (CP), ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ (CRP) и МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (NKI), триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО (PRD), драму ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ (AK), а также мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (VLG).
В рассматриваемой нами временной точке по предпродажам лидирует анимация МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС. С результатом в 1,054 млн рублей новинка уступила предыдущей части франшизы МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,85 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), но оставила позади проекты МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»
|1,851
|МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС
|1,054
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|0,673
|БАРБОСКИНЫ TEAM
|0,404
В активе очередного проекта во главе с Сергеем Светлаковым ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ набралось 1,003 млн рублей. Это больше предпродаж комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), но меньше, чем было у БЕСПРИНЦИПНЫХ В ДЕРЕВНЕ (2,181 млн, стартовые сборы – 107,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,181
|ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
|1,003
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|0,874
|LOVE
|0,633
Из двух картин для взрослой аудитории вперед вырвались ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДИССЕЯ, собравшие 141,4 тысячи рублей. Картина с участием Рэйфа Фаинса и Жюльет Бинош уступила недавнему КОНКЛАВУ (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), но превзошла картины ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ (83,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,1 млн) и МАКБЕТ (62,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн).
В свою очередь, криминальный триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО предварительно заработал 99,2 тысячи рублей. Новинка выступила на уровне аналога МИЗАНТРОП (112,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,9 млн) и минимально обошла ЗВУК СВОБОДЫ (98 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|КОНКЛАВ
|1 128,4
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ
|141,4
|МИЗАНТРОП
|112,1
|БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО
|99,2
|ЗВУК СВОБОДЫ
|98,0
|ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ
|83,3
|МАКБЕТ
|67,2
Из двух комедий для семейной аудитории вперед вырвалась лента МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО с результатом 162,6 тысячи рублей. Новинка уступила лентам ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (750,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,6 млн), МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн) и МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (333 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но обошла картины КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (99,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 5 млн) и ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн).
Семейный проект ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ предварительно освоил 72,9 тысячи рублей. Новинка проиграла лентам МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), но оставила позади проект 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (63,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
|750,2
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|580,8
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|544,1
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН
|333,0
|МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО
|162,6
|НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ
|111,6
|КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ
|99,3
|ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ
|72,9
|7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ
|65,3
|ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
|53,5
Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
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04.12.2024 Автор: Никита Никитин