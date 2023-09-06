Предпродажи уикенда: мелодрама «Я делаю шаг» обгоняет комедию «Праздники»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим романтическую ленту Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI), мультфильм ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP) и комедию ПРАЗДНИКИ (CP).
Мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ смогла предварительно заработать 618 тысячи рублей. Это заметно больше, чем у картин МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (376,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,6 млн), ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (190,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,3 млн) и ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн). В то же время чуть впереди новинки осталась другая духоподъемная лента НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), также вышедшая в сентябре год назад.
|
,Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НАЧАТЬ СНАЧАЛА
|672,0
|Я ДЕЛАЮ ШАГ
|618,0
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|380,8
|14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
|376,4
|ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
|190,3
|ЛАВСТОРИ
|100,7
Предпродажи анимации ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ составили 538 тысяч рублей. Мультфильм смог превзойти данные аналогов ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,8 млн), ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн) и ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|538,0
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
|413,2
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|354,8
|ЗВЕРОЛЭНД
|228,1
Комедия ПРАЗДНИКИ предварительно освоила 376,1 тысяч рублей. Новинка опередила аналог ДЕНЬ ГОРОДА (333,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн), но заметно отстала от недавних комедийных релизов БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн) и ЗА ПАЛЫЧА! (833,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 70,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗА ПАЛЫЧА!
|833,4
|БЫТЬ
|818,0
|ПРАЗДНИКИ
|367,1
|ДЕНЬ ГОРОДА
|333,9
Фото: кадр из фильма Я ДЕЛАЮ ШАГ
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06.09.2023 Автор: Никита Никитин