Предпродажи уикенда: мелодрама «Я делаю шаг» обгоняет комедию «Праздники»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим романтическую ленту Я ДЕЛАЮ ШАГ (NKI), мультфильм ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (CRP) и комедию ПРАЗДНИКИ (CP).

Мелодрама Я ДЕЛАЮ ШАГ смогла предварительно заработать 618 тысячи рублей. Это заметно больше, чем у картин МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн), 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (376,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,6 млн), ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (190,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,3 млн) и ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн). В то же время чуть впереди новинки осталась другая духоподъемная лента НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), также вышедшая в сентябре год назад.

,Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НАЧАТЬ СНАЧАЛА 672,0 Я ДЕЛАЮ ШАГ 618,0 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 380,8 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ 376,4 ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ 190,3 ЛАВСТОРИ 100,7

Предпродажи анимации ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ составили 538 тысяч рублей. Мультфильм смог превзойти данные аналогов ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,8 млн), ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,2 млн) и ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ 538,0 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 413,2 ЗВЕРОГОНЩИКИ 354,8 ЗВЕРОЛЭНД 228,1

Комедия ПРАЗДНИКИ предварительно освоила 376,1 тысяч рублей. Новинка опередила аналог ДЕНЬ ГОРОДА (333,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн), но заметно отстала от недавних комедийных релизов БЫТЬ (818 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,3 млн) и ЗА ПАЛЫЧА! (833,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 70,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗА ПАЛЫЧА! 833,4 БЫТЬ 818,0 ПРАЗДНИКИ 367,1 ДЕНЬ ГОРОДА 333,9

Фото: кадр из фильма Я ДЕЛАЮ ШАГ

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06.09.2023 Автор: Никита Никитин