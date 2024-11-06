Предпродажи уикенда: «Любовь Советского Союза» отстает от «Праведника»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мелодраму ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP), комедии ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (NMG), НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (CPF) и В БАНЮ! (PVZGL) и мультфильм БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (NKI).

В лидеры ожидаемо выбилась ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с результатом 2,6 млн рублей. Новинка уступила историческим картинам ПРАВЕДНИК (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 120,5 млн) и НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн), но смогла превзойти другие проекты по реальным событиям ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,894 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн), СТРЕЛЬЦОВ (1,814 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн) и ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 млн рублей, стартовые сборы – 31,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ПРАВЕДНИК 3,343 НЮРНБЕРГ 2,845 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,592 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА 1,894 СТРЕЛЬЦОВ 1,814 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 1,580 ПЕРВЫЙ ОСКАР 0,896

Из триумвирата рассмотренных комедий выше всех поднялась лента НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ, предварительно собравшая 118,8 тысяч рублей. Тем самым новинка совсем немного не дотянулась до картины МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн), но оставила позади проект 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (65,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн).

В свою очередь, комедия В БАНЮ! предварительно освоила 110,1 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже ленты ПАПАША В БЕГАХ (187,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн), где также главную роль исполнил Михаил Тройник, но выше картин Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (75,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (68,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,2 млн).

Наконец, предпродажи проекта ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ составили 57,5 тысяч рублей. Это вдвое меньше показателей аналога БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (108,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), но больше данных ленты САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! (25,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ПАПАША В БЕГАХ 187,5 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 125,5 НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ 118,8 БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА 108,2 В БАНЮ! 110,1 Я НА ПЕРЕМОТКЕ! 75,6 ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! 68,6 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ 65,3 ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 57,5 САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! 25,7

Анимация БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС предварительно заработала 91,8 тысяч рублей. Новинка оставила позади недавний мультфильм ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (66,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн), но в то же время проиграла проектам ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (148,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ 227,3 ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6 ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ 148,1 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1 БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС 91,8 ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ 66,6

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

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06.11.2024 Автор: Никита Никитин