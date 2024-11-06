Предпродажи уикенда: «Любовь Советского Союза» отстает от «Праведника»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мелодраму ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP), комедии ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (NMG), НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (CPF) и В БАНЮ! (PVZGL) и мультфильм БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (NKI).
В лидеры ожидаемо выбилась ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с результатом 2,6 млн рублей. Новинка уступила историческим картинам ПРАВЕДНИК (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 120,5 млн) и НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн), но смогла превзойти другие проекты по реальным событиям ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,894 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн), СТРЕЛЬЦОВ (1,814 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн) и ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 млн рублей, стартовые сборы – 31,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРАВЕДНИК
|3,343
|НЮРНБЕРГ
|2,845
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|2,592
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|1,894
|СТРЕЛЬЦОВ
|1,814
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|1,580
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|0,896
Из триумвирата рассмотренных комедий выше всех поднялась лента НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ, предварительно собравшая 118,8 тысяч рублей. Тем самым новинка совсем немного не дотянулась до картины МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн), но оставила позади проект 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (65,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,7 млн).
В свою очередь, комедия В БАНЮ! предварительно освоила 110,1 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже ленты ПАПАША В БЕГАХ (187,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн), где также главную роль исполнил Михаил Тройник, но выше картин Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (75,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (68,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,2 млн).
Наконец, предпродажи проекта ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ составили 57,5 тысяч рублей. Это вдвое меньше показателей аналога БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (108,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), но больше данных ленты САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! (25,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПАПАША В БЕГАХ
|187,5
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|125,5
|НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ
|118,8
|БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА
|108,2
|В БАНЮ!
|110,1
|Я НА ПЕРЕМОТКЕ!
|75,6
|ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!
|68,6
|7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ
|65,3
|ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
|57,5
|САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!
|25,7
Анимация БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС предварительно заработала 91,8 тысяч рублей. Новинка оставила позади недавний мультфильм ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (66,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн), но в то же время проиграла проектам ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (227,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (148,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн) и ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ
|227,3
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|170,6
|ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ
|148,1
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|107,1
|БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС
|91,8
|ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ
|66,6
Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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06.11.2024 Автор: Никита Никитин