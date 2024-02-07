Предпродажи уикенда: «Миледи» отстает от «Д’Артаньяна»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческую ленту ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (AK), бразильский мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (NKI), семейный проект ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР (GF) и фильмы ужасов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (KNLG) и СПУСК В БЕЗДНУ (CPF).
Вторая часть дилогии про приключения ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ заработала 708,6 тысяч рублей. Это меньше, чем было в апреле прошлого года у Д’АРТАНЬЯНА (863,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,1 млн). Как и предыдущая часть, МИЛЕДИ оставила позади проект РОБИН ГУД: НАЧАЛО (543,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 154 млн), но проиграла остросюжетной исторической картине ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,3 млн, стартовые сборы – 60,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
|1,300
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|0,863
|ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ
|0,709
|РОБИН ГУД: НАЧАЛО
|0,544
Анимационный проект ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС предварительно освоил 182,3 тысячи рублей. Это очень близко показателям аналога ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (185,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 18 млн) и больше данных другого проекта «Нашего кино» УПС... ПРИПЛЫЛИ! (77 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,2 млн). В то же время новинка уступила другим мультфильмам МАРМАДЮК (457,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,4 млн), ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,7 млн) и ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысяч, стартовые сборы – 12,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МАРМАДЮК
|457,7
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
|413,2
|ЗВЕРОЛЭНД
|228,1
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК
|185,5
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|182,3
|УПС... ПРИПЛЫЛИ!
|77,0
Из двух рассмотренных хорроров, АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ и СПУСК В БЕЗДНУ, более внушительные предпродажи демонстрирует проект «Кинологистики», собравший 120,5 тысяч рублей. Новинка обошла все недавние аналоги, включая АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн). В то же время фильм ужасов Capella Film освоил 54,1 тысяч рублей, и тем самым вместе с МАЛУМОМ оставил позади проекты ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ (37,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,9 млн), АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА (30,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,7 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (24,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ
|120,5
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ
|101,4
|АСТРАЛ. СОМНИЯ
|78,8
|СПУСК В БЕЗДНУ
|54,1
|ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ
|37,6
|АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ
|30,5
|РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА
|30,3
|ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2
|24,4
Предпродажи семейной ленты ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР составили 50 тысяч рублей. Это расположило новинку между аналогами ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и ПАРЯЩИЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПРИНЦ ПУСТЫНИ
|185,0
|ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР
|50,0
|ПАРЯЩИЙ ТИГР
|28,0
Фото: кадр из фильма ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ
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07.02.2024 Автор: Никита Никитин