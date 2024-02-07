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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Миледи» отстает от «Д’Артаньяна»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческую ленту ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (AK), бразильский мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (NKI), семейный проект ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР (GF) и фильмы ужасов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (KNLG) и СПУСК В БЕЗДНУ (CPF).

Вторая часть дилогии про приключения ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ заработала 708,6 тысяч рублей. Это меньше, чем было в апреле прошлого года у Д’АРТАНЬЯНА (863,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,1 млн). Как и предыдущая часть, МИЛЕДИ оставила позади проект РОБИН ГУД: НАЧАЛО (543,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 154 млн), но проиграла остросюжетной исторической картине ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,3 млн, стартовые сборы – 60,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ 1,300
ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН 0,863
ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ 0,709
РОБИН ГУД: НАЧАЛО 0,544

Анимационный проект ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС предварительно освоил 182,3 тысячи рублей. Это очень близко показателям аналога ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (185,5 тысячи рублей, стартовые сборы –  18 млн) и больше данных другого проекта «Нашего кино» УПС... ПРИПЛЫЛИ! (77 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,2 млн). В то же время новинка уступила другим мультфильмам МАРМАДЮК (457,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 28,4 млн), ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,7 млн) и ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысяч, стартовые сборы – 12,8 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МАРМАДЮК 457,7
ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 413,2
ЗВЕРОЛЭНД 228,1
ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 185,5
ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 182,3
УПС... ПРИПЛЫЛИ! 77,0

Из двух рассмотренных хорроров, АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ и СПУСК В БЕЗДНУ, более внушительные предпродажи демонстрирует проект «Кинологистики», собравший 120,5 тысяч рублей. Новинка обошла все недавние аналоги, включая АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и АСТРАЛ. СОМНИЯ (78,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,6 млн). В то же время фильм ужасов Capella Film освоил 54,1 тысяч рублей, и тем самым вместе с МАЛУМОМ оставил позади проекты ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ  (37,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,9 млн), АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА (30,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 2,7 млн) и ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 (24,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн)

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ 120,5
АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4
АСТРАЛ. СОМНИЯ 78,8
СПУСК В БЕЗДНУ 54,1
ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ 37,6
АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ 30,5
РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА 30,3
ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 2 24,4

Предпродажи семейной ленты ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР составили 50 тысяч рублей. Это расположило новинку между аналогами ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и ПАРЯЩИЙ ТИГР (28 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРИНЦ ПУСТЫНИ 185,0
ЭЛЛА И ЧЕРНЫЙ ЯГУАР 50,0
ПАРЯЩИЙ ТИГР 28,0

Фото: кадр из фильма ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ

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07.02.2024 Автор: Никита Никитин

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