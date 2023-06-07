Предпродажи уикенда: «Мармадюк» опережает «Снегиря»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (AK), мультфильм МАРМАДЮК (NKI), подростковую мелодраму ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (CP), семейные приключения СОЛНЦЕ НА ВКУС (CRP) и биографический проект РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД (TNL).

На данный момент самые высокие предпродажи наблюдаются у мультфильма МАРМАДЮК – 448,9 тысяч рублей. Новинка уступила анимационному проекту 100% ВОЛК (570,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), но обошла недавние аналоги ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,8 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) 100% ВОЛК 570,8 МАРМАДЮК 448,9 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 413,2 ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 180,5

Новая работа Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ предварительно освоила 358,4 тысяч рублей. Это меньше, чем было у другой драмы с элементами фильма-катастрофы ОДНА (904,6 тысяч, стартовые сборы – 50,3 млн), но вдвое превосходит показатели картин других известных режиссеров: ПОДЕЛЬНИКОВ Евгения Григорьева (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн) и ЗАВОДА Юрия Быкова (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ОДНА 904,6 СНЕГИРЬ 358,4 ПОДЕЛЬНИКИ 167,6 ЗАВОД 163,6

Семейный приключенческий фильм СОЛНЦЕ НА ВКУС заработал 281 тысячу рублей. Картина уступила хиту прошлого года АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), но обошла ленты ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн) и ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6 СОЛНЦЕ НА ВКУС 281,0 ВОЛШЕБНИКИ 264,5 ПРИНЦ ПУСТЫНИ 185,0

Музыкальный байопик РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД взял на предпродажах 121,1 тысячу рублей. Новинка уступила гоночному байопику ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (339,6 тысяч, стартовые сборы – 15,3 млн), но обошла недавний релиз КТО УБИЛ BLACKBERRY (53,4 тысяч, стартовые сборы – 1,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 339,6 РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД 121,1 КТО УБИЛ BLACKBERRY 53,4

Предпродажи картины ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА составили 109,4 тысячи рублей. Лента обошла аналоги СТРАНА САША (99,8 тысяч, стартовые сборы – 4,1 млн) и АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ (50,7 тысяч, стартовые сборы – 3,3 млн), но проиграла вышедшей в мае картине 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (376,4 тысяч, стартовые сборы – 32,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ 376,4 ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА 109,4 СТРАНА САША 99,8 АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ 50,7

Фото: кадр из мультфильма МАРМАДЮК

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07.06.2023 Автор: Никита Никитин