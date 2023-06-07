Предпродажи уикенда: «Мармадюк» опережает «Снегиря»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (AK), мультфильм МАРМАДЮК (NKI), подростковую мелодраму ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (CP), семейные приключения СОЛНЦЕ НА ВКУС (CRP) и биографический проект РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД (TNL).
На данный момент самые высокие предпродажи наблюдаются у мультфильма МАРМАДЮК – 448,9 тысяч рублей. Новинка уступила анимационному проекту 100% ВОЛК (570,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), но обошла недавние аналоги ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,8 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|100% ВОЛК
|570,8
|МАРМАДЮК
|448,9
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
|413,2
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК
|180,5
Новая работа Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ предварительно освоила 358,4 тысяч рублей. Это меньше, чем было у другой драмы с элементами фильма-катастрофы ОДНА (904,6 тысяч, стартовые сборы – 50,3 млн), но вдвое превосходит показатели картин других известных режиссеров: ПОДЕЛЬНИКОВ Евгения Григорьева (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн) и ЗАВОДА Юрия Быкова (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ОДНА
|904,6
|СНЕГИРЬ
|358,4
|ПОДЕЛЬНИКИ
|167,6
|ЗАВОД
|163,6
Семейный приключенческий фильм СОЛНЦЕ НА ВКУС заработал 281 тысячу рублей. Картина уступила хиту прошлого года АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн), но обошла ленты ВОЛШЕБНИКИ (264,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн) и ПРИНЦ ПУСТЫНИ (185 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|424,6
|СОЛНЦЕ НА ВКУС
|281,0
|ВОЛШЕБНИКИ
|264,5
|ПРИНЦ ПУСТЫНИ
|185,0
Музыкальный байопик РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД взял на предпродажах 121,1 тысячу рублей. Новинка уступила гоночному байопику ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (339,6 тысяч, стартовые сборы – 15,3 млн), но обошла недавний релиз КТО УБИЛ BLACKBERRY (53,4 тысяч, стартовые сборы – 1,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
|339,6
|РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД
|121,1
|КТО УБИЛ BLACKBERRY
|53,4
Предпродажи картины ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА составили 109,4 тысячи рублей. Лента обошла аналоги СТРАНА САША (99,8 тысяч, стартовые сборы – 4,1 млн) и АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ (50,7 тысяч, стартовые сборы – 3,3 млн), но проиграла вышедшей в мае картине 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (376,4 тысяч, стартовые сборы – 32,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
|376,4
|ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА
|109,4
|СТРАНА САША
|99,8
|АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ
|50,7
Фото: кадр из мультфильма МАРМАДЮК
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07.06.2023 Автор: Никита Никитин