Предпродажи уикенда: среди премьер лидирует драма «Чувства Анны»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму ЧУВСТВА АННЫ (PIFD), триллер СИНДРОМ (CP) и мультфильм КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (GF).
Наиболее внушительные предпродажи демонстрирует новая работа Анны Меликян ЧУВСТВА АННЫ, заработавшая 375,9 тысяч рублей. Новинка обошла недавнюю картину Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), нашумевшую трагикомедию КУПЕ НОМЕР 6 (288,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и один из предыдущих фильмов самой Меликян ТРОЕ (185,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧУВСТВА АННЫ
|375,9
|СНЕГИРЬ
|347,9
|КУПЕ НОМЕР 6
|288,7
|ТРОЕ
|185,7
Триллер СИНДРОМ освоил 173,3 тысяч рублей. Лента с Оксаной Акиньшиной обошла аналоги МЕДЕЯ (150,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн), РАССВЕТ (95,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ГИПНОЗ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СИНДРОМ
|173,3
|МЕДЕЯ
|150,3
|РАССВЕТ
|95,4
|ГИПНОЗ
|30,5
Предпродажи анимации КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ достигли 51,7 тысяч рублей. Новинка проиграла мультфильмам ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн), БРАТЦЫ КРОЛИКИ. ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (76,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн) и ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ
|120,7
|БРАТЦЫ КРОЛИКИ. ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|76,3
|ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ
|56,8
|КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ
|51,7
Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ
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08.11.2023 Автор: Никита Никитин