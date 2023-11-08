Предпродажи уикенда: среди премьер лидирует драма «Чувства Анны»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму ЧУВСТВА АННЫ (PIFD), триллер СИНДРОМ (CP) и мультфильм КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (GF).

Наиболее внушительные предпродажи демонстрирует новая работа Анны Меликян ЧУВСТВА АННЫ, заработавшая 375,9 тысяч рублей. Новинка обошла недавнюю картину Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), нашумевшую трагикомедию КУПЕ НОМЕР 6 (288,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и один из предыдущих фильмов самой Меликян ТРОЕ (185,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧУВСТВА АННЫ 375,9 СНЕГИРЬ 347,9 КУПЕ НОМЕР 6 288,7 ТРОЕ 185,7

Триллер СИНДРОМ освоил 173,3 тысяч рублей. Лента с Оксаной Акиньшиной обошла аналоги МЕДЕЯ (150,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн), РАССВЕТ (95,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ГИПНОЗ (30,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СИНДРОМ 173,3 МЕДЕЯ 150,3 РАССВЕТ 95,4 ГИПНОЗ 30,5

Предпродажи анимации КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ достигли 51,7 тысяч рублей. Новинка проиграла мультфильмам ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн), БРАТЦЫ КРОЛИКИ. ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (76,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн) и ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ 120,7 БРАТЦЫ КРОЛИКИ. ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 76,3 ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ 56,8 КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ 51,7

Фото: кадр из фильма ЧУВСТВА АННЫ

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08.11.2023 Автор: Никита Никитин